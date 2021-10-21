Андрей Богатов: после присоединения Журавлева к ЛДПР, избиратели «Родины» чувствуют себя преданными

21.10.2021 19:54 (Мск), Москва, Иван Добровольский

Герой России Андрей Богатов впервые после выборов в Государственную Думу появился в публичном пространстве и прокомментировал вступление лидера партии «Родина» Алексея Журавлева во фракцию ЛДПР. По его словам, такой союз противоречит здравому смыслу и не поддается никакой логике, а люди чувствуют себя преданными.

Герой России Андрей Богатов признался, что недоволен результатами «Родины» на выборах, и лаконично охарактеризовал их: «ниже ожидаемого». При этом герой России не понимает, почему сотни сторонников партии не дошли до избирательных участков.

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«Конечно, я разочарован, как и все. Крали у нас голоса, не крали – пусть это останется на совести региональных властей и выдрессированных ими избиркомов», – добавил он.

По словам Богатова, неудовлетворительные результаты «Родины» на выборах – это не единственный повод «для дурных мыслей». Он крайне удивлен, что глава партии Журавлев практически сразу примкнул к одиозным политическим конкурентам из ЛДПР. По его словам, такой поступок не поддается никакой логике, противоречит здравому смыслу, а самое главное – партийной идеологии, и избиратели «Родины» чувствуют себя преданными.

«К счастью, партия состоит не только из московской «верхушки». Которая, кстати, заметно расслабилась, будто один-единственный мандат – это программа «максимум»!», – отметил он.

Однако Богатов не расстраивается и рассчитывает, что настоящие патриоты еще реализуют себя в качестве депутатов и принесут пользу обществу в будущем. Он напомнил, что «Родина» сильна, в том числе, своей работой в регионах, а потому не будет «довольствоваться третьесортными ролями».

«Пусть не сегодня, пусть не в Госдуме, но – уверен – настоящие патриоты смогут себя реализовать в качестве народных избранников и принести пользу своей земле и всей нашей стране!»