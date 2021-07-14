Андрей Богатов в Чите обсудил вопросы патриотического воспитания молодежи с ветеранами боевых действий

14.07.2021, Москва, Максим Никифоров

13 июля Герой России Андрей Богатов по приглашению ветеранских организаций посетил административный центр Забайкальского края – Читу.

Широкой публике имя Андрея Михайловича, безусловно, известно. Он – человек старой закалки, посвятил свою жизнь служению Родине. Молодым проходил службу в воздушно-десантных войсках, принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Потом добровольцем воевал в Югославии. Во время военной операции в Сирии, под Пальмирой, в 2016 году был тяжело ранен, но продолжил нести служебные обязанности – руководил подразделением. Сейчас Андрей Богатов ведет активную деятельность, как член правления Лиги защиты ветеранов локальных войн.

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Конечно, такой человек не мог не воспользоваться возможностью поговорить с единомышленниками. Встреча с представителями ветеранских организаций прошла душевно. Андрей Богатов рассказал о своем пути, о том, почему решил начать политическую карьеру:

«Курс выбранной партии нацелен на регионы, на защиту интересов страны и простых людей, он близок мне лично, поэтому я решил отстаивать их вместе с единомышленниками. Настоящий патриот во власти всегда будет заботиться о людях, чтобы им было комфортно и не возникало желания покидать родные места в поисках лучшей жизни».

Каждый из присутствующих поделился своими воспоминаниями. Но наши герои – скромные люди, они отказались публично говорить о себе и своих заслугах. Хотя рассказать было что. Многие из них увлекаются спортом, помогают ближним, занимаются патриотическим воспитанием.

«Ваша работа достойна уважения, хотелось бы теперь больше внимания со стороны государства. Нам нужен доступный детский спорт, бесплатные секции и кружки, восстановление бывших Дворцов пионеров, где дети бесплатно, за счет государства, смогут заниматься хоть рисованием, хоть единоборствами, хоть робототехникой», – отметил Андрей Богатов.

Не остались в стороне и проблемные вопросы. Обсуждали отсутствие достойной поддержки военных пенсионеров. Например, нет путевок в санатории на реабилитацию, помещения для общественных организаций выбиваются с трудом и не всегда удается это сделать, кроме того, реальное патриотическое воспитания финансируется плохо.

«Нужно вернуть уроки патриотического воспитания в школьную программу, чтобы жители России с малых лет знали настоящую историю своей Родины. Многие герои, проливавшие кровь за Россию и за мир во всем мире, незаслуженно забыты. Ветеранам, прошедшим Афган, Чечню, Югославию, Сирию нужно льготное жилье, достойные пособия, бесплатные реабилитационные центры и пансионаты», ­– отметил Андрей Богатов.

Он подчеркнул, что люди – главное богатство страны, именно они делают страну великой.

«Люди, которые честно трудятся, проливали кровь в боях, те, кто сейчас защищает Родину — неважно, с оружием в руках или помогает строить сильную страну на предприятии, в учебном заведении, именно они – наивысшая ценность», – сказал в конце встречи Андрей Богатов.