Андрей Пинчук: Украина добивается ухода Черноморского флота в Новороссийск

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Удары Украины по Крыму – это не банальная месть за провал «контрнаступа», а реализация стратегического плана, разработанного Западом.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук, герой ДНР Андрей Пинчук.

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Есть мнение, что Украина атаковала Крым, потому что «контрнаступ» захлебнулся. Вы согласны с такой оценкой?

Любые боевые действия – это достаточно рациональный процесс. Я большой противник того, чтобы сводить боевую работу к темам отыгрывания или мести. Боевые действия требуют скрупулезного сложного планирования, поэтому ни с нашей, ни с их стороны никто не будет их проводить ради какой-то информационной акции.

Когда хочешь провести информационную акцию, просто пишешь что-нибудь на заборе, выпускаешь листовки или снимаешь ролик. Ракетные удары стоимостью в несколько десятков миллионов долларов и требующие большого сосредоточения разных служб, так не работают.

Тогда какую цель они преследуют?

С момента начала так называемого контрнаступления главной и единственной целью был Крым. Даже перерезывание сухопутного коридора и выход на берег Азовского моря имели целью либо начало боевых действий за Крым, либо нанесения ракетных ударов по Крыму.

С точки зрения украинцев и их западных руководителей, единственная политически уязвимая стратегическая точка для России в этой истории – это Крым.

В самом деле, ушли из федерального областного центра Херсон, но за этим не последовало, как они ожидали, каких-то внутриполитических последствий.

Крым – совсем другое дело – и с военно, и с прочих точек зрения. Удары по Крыму планировались как финальная часть контрнаступления, но, поскольку оно действительно провалилось, удары все равно надо проводить, чтобы повысить свои потенциальные переговорные позиции.

Почему атака была удачной?

С прошлого года Министерство обороны неоднократно делало заявления, что Крым обеспечен средствами ПВО, неуязвим для вражеских ударов. Сам факт того, что им удалось нанести этот удар – тревожный и требует соответствующего реагирования.

Но, повторюсь, это не жест мести. Это рациональные удары. Сначала они наносились по кораблям, потом по средствам ПВО и по авиации в Крыму. Сейчас они наносят удары по центру управления флотом.

Если внимательно проанализировать эти действия, у них у всех есть рациональная цель – понижение нашего потенциала в небе, в море и в управлении. Я думаю, что это вообще не украинская инициатива, а западная. Не зря проводили совещания координаторы от НАТО.

Украина сама не способна наносить такие удары. Такие сложные ракеты управляются спутниковым навигационным оборудованием. У Украины такого оборудования нет. Это натовская помощь – так же, как и сами ракеты. Это последовательный план боевой агрессии в отношении Крыма для решения военных и политических задач.

А на суше все действительно все благополучно для России, потому что сегодня украинские СМИ сообщали, что ВСУ прорвались через «зубы дракона»?

Благополучно будет тогда, когда враг капитулирует, потому что каждый день гибнут наши бойцы. О каком благополучии при таких обстоятельствах может идти речь?

То, что вы называете «зубами дракона», – это первая линия обороны. У Вербного действительно идут боевые действия в районе этого укрепления, но нельзя сказать, что они что-то прорвали и беспрепятственно куда-то движутся.

Далее стоят другие оборонительные сооружения, минирование осуществляется.

То, что они находятся в определенном продвижении – это естественно, потому что там сейчас сконцентрированы все их возможности. Но пока никаких стратегических прорывов не было.

Они пишут, что теперь они там смогут создать плацдарм, с которого будут бить по Крыму. Это реально?

Пока еще никаких плацдармов не было, но по Крыму уже били. Цель этого прорыва – никакие не плацдармы, а движение в сторону Токмака, Мелитополя и выход на Азовское побережье.

Благодаря дальнобойности ракет, которые им поставляет Запад, им не надо делать какие-то плацдармы в районе Вербового.

Вы говорили, что в ударах есть своя логика. Можно ли спрогнозировать, куда будет нанесен следующий удар?

Для этого нужно иметь доступ к разведывательной информации, но очевидно, что они работают по крымской военной инфраструктуре. Это авиация, надводный и подводный флот, средства ПВО. Это зависит от их направления.

Если они попытаются высадить морской десант, то они сначала попытаются поразить авиацию и средства ПВО, которые могут уничтожить этот десант. Соответственно корабли, которые осуществляют береговую охрану.

Если они собираются наносить удары беспилотниками и ракетами, им надо разносить наши средства ПВО.

Какие цели они могут ставить по Крыму?

Таких вариантов несколько: высадка десанта, удары беспилотниками либо столкновения в море, соответственно удары морскими беспилотниками, как было с Крымским мостом.

А высадка десанта реальна, у ВМСУ есть на это силы?

Они получили более полусотни десантных кораблей, в том числе бронированных, с помощью которых периодически пытаются высаживать десанты. За последние две недели было не менее трех попыток высадки десантов на крымском направлении.

Они готовили корабельную эскадру для высадки на херсонском направлении, но после взрыва Каховской ГРЭС они пытаются использовать эти возможности на Крымском направлении.

Как вы считаете, атаки будут нарастать? К чему готовиться?

Любые артиллерийские и ракетные удары – это подготовка к чему-то большему. Либо к политическим действиям: переговорам и другим формам давления. Либо для того, чтобы понизить потенциал противника накануне наступления или других активных боевых действий.

Военная логика требует определенной последовательности. Например: я уничтожаю корабли, чтобы беспрепятственно пройти по определенному фарватеру. Ту же подводную лодку «Ростов» поразили, потому что она наносила удары «Калибрами».

С учетом их проблем с продвижением по запорожскому направлению, им нужна определенная проблема в Крыму. Однако ни высадка десанта, ни уничтожение каких-то объектов не даст им возможность вести полноценные сухопутные действия на полуострове. Крым имеет слишком большой военный потенциал. Они это прекрасно знают.

Поэтому их главная цель состоят в том, чтобы наращивать удары и создать для Черноморского флота неприемлемую ситуацию, чтобы он был перебазирован в новороссийском направлении. Плюс нанесение ударов «Нептунами» в Новороссийске, чтобы понизить возможности топливного обеспечения. В полноценных десантах я сомневаюсь.

У России есть способы ответить на это?

У России есть большой потенциал и военный, и технологический. Однако любой потенциал требует соответствующей скоординированной реализации.

В свое время министр обороны Шойгу делал громкие заявления о том, что, как только будут нанесены ракетные удары по Крыму, последует жестокий ответ. Теперь у Минобороны есть все возможности свои угрозы реализовать.

В ближайшие дни?

В выступлении Шойгу звучало слово «немедленно». Я не знаю, что для него «немедленно», но для меня немедленно – это сейчас.