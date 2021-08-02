Андрей Сафонов: Россия в Молдове «купилась» на разводку США

02.08.2021, Тирасполь, София Русу

Новости Украины

Обстановка на юго-западе бывшего СССР серьезно изменилась после парламентских выборов 11 июля в Молдове, где победила пропрезидентская партия PAS, ориентирующаяся на коллективный Запад и на Румынию. Налицо новая черта размежевания и отрыв Республики Молдова и ее руководства от прочных отношений с Россией.

Об этом заявил политолог Андрей Сафонов на международной конференции «Приднестровье – Молдова – Россия: актуальные вопросы региональной безопасности и миротворчества», которую провели Институт социально-политических исследований и регионального развития совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

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Как отметил эксперт, пока не ясно, будет ли этот отрыв носить такой же радикальный характер, как в ситуации с Украиной, – президент Майя Санду, судя по Батумскому саммиту, держится осторожнее своих коллег по Ассоциированному трио. Однако линия на укрепление связей с Западом и на интеграционные процессы с Румынией будет взята однозначно.

«При этом будет сохраняться проевропейская риторика, но опора будет делаться, прежде всего, на США как на военно-политического патрона и на Румынию как на душеприказчика Соединенных Штатов в нашем регионе», – заявил Сафонов.

Политолог предполагает, что ближайшие два-три месяца Майя Санду, скорее всего, посвятит расстановке кадров. Поскольку она в контрах с Плахотнюком, с Шором, с Додоном, с Ворониным, то кадры могут черпаться из окружения экс-премьера Владимира Филата (Санду работала в его правительстве министром просвещения), ну и, конечно, в команду войдут «зашоренные малокомпетентные активисты НПО, которые заучили мантры о борьбе с коррупцией и демократии», считает Сафонов.

Он констатировал, что по сравнению с 1992 годом ресурсы и возможности Москвы по влиянию на внтуримолдавские дела снизились, и тут, по его мнению, во много виновата «революция послов», которая якобы показала общность интересов России и Запада.

«Такой общности нет, судя по развитию событий. Кроме того, это была классическая американская разводка – не знаю, как можно было на нее купиться, – по устранению национальной элиты со своими кланами, деньгами, кумэтризмом и смене их на активистов, которые не взвешивают ситуацию, а готовы взять под козырек и броситься исполнять приказ со стороны Штатов. Плахотнюк не мог себе этого позволить, потому ставилась задача выбить его, используя Россию как таран, а потом вручить власть тем самым активистам», – сказал Сафонов.

Эксперт полагает, что ставится задача сделать в принципе невозможной внешнюю переориентацию Молдовы на многовекторное направление либо на сторону более или менее тесных связей с Россией. Команда Санду не будет участвовать в заседаниях евразийских структур даже в качестве наблюдателя, как это делал ее предшественник Додон, зато будет многократно усилена смычка с западниками и Румынией, прогнозирует эксперт. Он полагает также, что в ближайшее время Кишинев из мирных соглашений 1992 года по Приднестровью не выйдет, но будет вести проработку для того, чтобы в нужный момент эти договоренности разорвать.

Андрей Сафонов назвал конкретные шаги, которые Кишинев может предпринять в ближайшей перспективе, в том числе на приднестровском направлении.

Так, Кишинев начнет более тесно координировать действия с Киевом и Тбилиси под общим патронажем США при внешней ориентации на ЕС, постарается сделать все для обострения отношений между Украиной и Приднестровьем.

«Это излюбленная тактика румынской и молдавской дипломатии – извлекать выгоды чужими руками. Будет работа по оказанию давления на Украину, чтобы в Кучургане заработали полноценные молдо-украинские таможенные и пограничные полицейские посты. Наверняка будет попытка запретить с 1 сентября въезда не территорию Украины автомобилей с приднестровскими номерами. Пока Украина держится, понимая, что таскать каштаны из огня для Кишинева и Бухареста ей не надо, но все может измениться», – пояснил Сафонов.

Он полагает, что Санду будет всячески уклоняться от встречи с Путиным и избегать встречи с президентом Приднестровья – «ей надо создать за фронт из поддерживающих ее стран и международных организаций, опираясь на которые, она будет действовать в духе противодействия, как она считает, российской экспансии на юго-западе бывшего Союза».

Команда Санду также попытается избавиться от формально висящих на Кишиневе долгов за газ, попробует переключить Молдову и Приднестровье на поставки, которые с Россией напрямую не были бы связаны, например, через вариант реверсного снабжения, прогнозирует Сафонов.

Кишинев будет продолжать настаивать на выводе российских войск, не разделяя их при этом на миротворческие силы и ОГРВ, а также попытается при поддержке Бухареста проникнуть глубже на территорию ПМР, говорит политолог.

«Стоит ожидать попытки политического проникновения – в тех или иных формах – с целью дестабилизации обстановки, – разъяснил Сафонов. – Кишинев, по всей видимости, базируется на создании трех отрядов. Это откровенная пятая колонна, которая будет проповедовать сдачу (такая колонна уже есть, видим это по соцсетям – непримиримые оппозиционеры перешли уже не только на сторону Кишинева, но и на сторону правых прорумынских сил). Это формирование проводников влияния более умеренных взглядов, которые будут призывать к урегулированию путем каких-то компромиссов, при этом Кишинев будет исходить только из унитарного статуса. Наконец, Кишинев попытается остальных приднестровцев привлекать на свою сторону, получив разрешение от Запада бросить поступающие оттуда деньги на социальные выплаты внутри Молдовы и таким образом стать более привлекательным для Левого берега. Последние повышения пенсий и зарплат в Молдове на это во многом и направлены».

Кишинев, по мнению эксперта, также попытается получить от Запада карт-бланш, чтобы вывести Приднестровье из статуса признанной стороны конфликта и активного участника переговорного процесса.

«Вряд ли стоит ожидать конфликтной ситуации в Приднестровье, но локальные провокации, направленные против людей, связанных с органами власти, бизнесом Приднестровья, исключать нельзя. Сейчас наступает новая фаза истории, когда Кишинев выступает в качестве исполнителей замыслов, которые родились у Запада. Надо быть к этому готовыми и продумывать меры противодействия. Запад взял реванш за провал в Белоруссии, при этом сейчас Приднестровье и Белоруссия остаются регионами, которые с Москвой поддерживают стратегические де-факто союзные отношения. Санду для вытеснения Москвы не надо говорить об этом с Москвой. Ей надо создать костяк из союзных внешних сил, которые подстрахуют ее своим давлением на Москву. Ассоциированное трио – это один из шагов в этом направлении», – резюмировал политолог.