Андрей Ткачев: В соседнем кабинете с ИГИЛом придумали украинских националистов

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Новости Украины

Украина пожинает плоды легализации церковного раскола, «крышевания» властью неоязыческих организаций и даже легализации сатанистов, которые были зарегистрированы в этой бывшей советской республике впервые на всем пространстве экс-СССР.

Об этом в эфире «Соловьев LIVE» заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в Москву в 2014 году, священник из Львова протоиерей Андрей Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская государственность, изначально, опиралась на церковный раскол, на униатскую тему, на воскрешение, возвращение язычества. В пространстве СНГ, была первым государством, которое зарегистрировало официально «церковь сатаны», – поясняет Ткачев.

Он утверждает, что и язычники, и сатанисты были участниками переворота 2014 года.

«Сатанисты были на Майдане – об этом не очень принято говорить, но там у них была своя локация, свои палатки, там они совершали свои камлания. Были, конечно, и язычники, но понимаете, язычество такое, «лайт». Например, в лунную ночь зажигать костер вдали от пыльных городов и скакать в голом виде вокруг этого костра, а потом разъезжать по домам на современных машинах»… Есть такое «лайт» язычество – читать книжки с совершенно сумасшедшими идеями. Но процесс развивается, демонам хочется крови: принести кого-то в жертву, выбрать врага и возвеличить себя, легитимизировать этими новыми реконструированными верами свою гордыню, расовое превосходство и уже не для «красного словца» призвать к крови», – добавляет Ткачев.

Он настаивает на том, что расцерковление Украины – процесс, подобный созданию ИГИЛ, за которым стоит «один дирижер» – США.

«Вся история Украины может быть прочитана под знаком постепенного расцерковления, демонизации, втягивания во что-то антихристианское (язычество, опять же), а сейчас мы видим и примеры сатанизации. Это – инспирация людей, которые думают, что правят миром. Корни здесь глубокие. Сами бы украинцы до этого не додумались. Здесь – глубокий процесс, у которого большие дирижеры. В исламском мире возник ИГИЛ – что-то совершенно новое и дикое, которое испугало всю вселенную и всех мусульман. Видимо, в соседнем кабинете с ИГИЛом придумали украинских националистов», – убежден священник.

Он пояснил, почему для Запада была так важна атака на Православную Церковь.

«Православие, в известной степени, стало русской верой. Если вам провозгласили тезис «Долой от Москвы!», то нужно сначала: «Долой от русского языка!», потом – «Долой от Чайковского, Достоевского, Высоцкого!», а потом – «Долой от Православия!». Это – закономерный путь сатанизации нашей соседской, братской страны, который изначально был начат как антицерковный проект», – констатировал Ткачев.