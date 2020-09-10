Андрей Ваджра: Белоруссию спасёт Москва, а не многовекторность

10.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Называющие себя «патриотами Белоруссии» должны осознать, что дальнейшее продолжение «многовекторности» и заигрывания с Западом обернется хаосом по украинскому сценарию.

Стабильность и порядок будут обеспечены, когда за ситуацию в Белоруссии будет отвечать столица единой Родины – Москва. Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если, допустим, попытаться выстроить в Белоруссии нечто подобное, как на Украине, то здесь сложно не согласиться с Жириновским, который говорит, что придут американцы с немцами и просто всех тупо купят. Просто тупо всех перекупят. А, с учетом того, что Белоруссия небогатая, то их особо дорого и покупать не надо. По дешевке скупят всех, скопом. А потом начнется «тра-ля-ля», которое началось и длится на Украине.

Поэтому единственный вариант спасения Белоруссии – это трансферт власти политической белоруской в сторону постепенной интеграции с Россией. Причем такой интеграции, после которой, в случае чего, внешним врагам придётся дело иметь не с Минском, а с Москвой»,– подчеркнул Ваджра.