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02.09.2021 18:22 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Экономика
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«Анекдоты – в прошлом» – глава Ростеха назвал «Ладу» достойным конкурентом «американцам» и «корейцам»

Автомобили марки «Lada» российского производства уже не уступают американскому «Ford» и другим иностранным брендам....

Автомобили марки «Lada» российского производства уже не уступают американскому «Ford» и другим иностранным брендам.

Об этом на встрече со старшеклассниками заявил глава госкорпорации Ростех» Сергей Чемезов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чемезова, признаком улучшения «Лады» является отсутствие анекдотов про этот автомобиль, которые были популярны раньше.

«Сколько было анекдотов про наши «Лады» – я вас уверяю, сегодня автомобиль «Лада» по качеству нисколько не уступает ни «Форду», ни корейским автомобилям, ни, тем более, китайским. Они стали намного лучше, качественнее, и сегодня модель «Лада» – это самые продаваемые автомобили у нас в России. Они по качеству и по цене соответствуют. И уже анекдотов таких практически не стало», – отметил Чемезов.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам мая этого года самым продаваемым в России автомобилем стала отечественная модель «Lada Grantа» – 12,8 тысяч автомобилей. На втором месте идет Lada Vesta – 10 тыс авто. Третье место заняла Kia Rio – 6,6 тысяч автомобилей.

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