«Анестезия от киевской пропаганды ненадолго – будет болевой шок» – Ваджра

Новости Украины

Жители освобождённых территорий Украины приходят в шок от масштаба потерь ВСУ – это состояние ещё предстоит пережить украинцам, находящимся под «анестезией» киевской пропаганды.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обществу украинскому вкололи обезболивающее перед тем, как его начали резать на части и кромсать топором. Миллионы людей не понимают, не слушают, не ощущают этой боли, потому что реальность закрыта пропагандистской картинкой. Общество спектакля смотрит на экран, на котором показывают фальшивую, фейковую реальность. Виртуальная реальность создана. Они не знают о тех количествах убитых, покалеченных, не понимают, что сейчас реально происходит на фронте, думают, что Украина «побеждает». Простые граждане Украины реально уверены в том, что все наши рассказы о том, что идет методичное уничтожение украинской армии, что гибнут десятки тысяч украинских военнослужащих, является нашей пропагандой», – отметил он.

Ваджра предупредил, что как только регионы будут освобождены от ВФУ и окажутся в подконтрольном союзным силам тылу, местные жители вынуждены будут повстречаться с жестокой действительностью.

«Они не ощущают весь этот ужас, всю эту кровь, смерть. Гигантский организм человеческий многомиллионный на Украине сейчас под анестезией. Он ничего не чувствует. Чувствовать начинают только те украинские граждане, которые оказываются в тылу на освобожденных российских территориях. Тогда они начинают видеть реальность, псевдо-картинка эта отключается. И тогда же реально становится больно. Очень многих на Украине ожидает эта дикая боль. Они придут в себя и почувствуют все эти ощущения, но это уже будет порубленное тело многомиллионное, раздавленное и уничтоженное. Представляете, какой у них будет эффект в их сознании, когда они внезапно увидят реальность такой, какая она есть? Когда матери, жены узнают, что их сыновья, мужья, братья и т.д. не пропали без вести, а они – мертвы, убиты. Вот тогда будет гигантский болевой шок. Но это будет потом, не сейчас», – прогнозирует историк.