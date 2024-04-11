«Ангара» вышла в космос. На орбиту доставлен «убийца спутников»?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тяжелая ракета «Ангара-А5», разработанная в России уже после распада СССР, стартовала сегодня с космодрома «Восточный» и успешно вышла в космос. В перспективе именно такие носители будут запускать российские пилотируемые корабли. А вот что отправлено «Ангарой» на этот раз – не разглашается, но уже выдвинуты предположения, что тайно запущен русский «убийца спутников».

«Это закономерный успех Великой Империи. И это уже не наследие СССР, а именно российская система», – радуется публицист Алексей Суконкин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Старт «Ангары» по техническим причинам переносился два раза (из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя). Кстати, похожие проблемы возникли в конце марта на Байконуре при запуске «Союза МС-25», на котором летела первая белорусская космонавтка Марина Василевская. Однако повторный пуск прошел успешно, и уже вернувшейся на Землю белоруске вручили в Минске медаль Героя страны.

Успешным оказался и сегодняшний старт «Ангары».

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов признает, что проект еще не полностью обкатан. За последние десять лет запускали только шесть таких ракет — три легких и три тяжелых, да и то – с космодрома Плесецк, а с «Восточного» – впервые. Сейчас выявляются все недоработки, чтобы сделать старты серийными.

«Это рутинная, тяжелая работа. Ракета еще не набрала нужного уровня готовности, это естественный процесс. Это новый космодром и совершенно новый, автоматический старт», – сказал Борисов.

Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, что к запуску было привлечено излишне большое внимание СМИ.

«Я, коллеги, по поводу двух отмен пусков ничего не писал. Пиару вокруг запуска было многовато. Успех, он тишину любит. У нас всё всегда начинается непросто. Но то, что начиналось с большим трудом, потом долго и хорошо работает. Вспомним, к примеру, наши космические «Союзы» и станции «Салют»-«Алмаз». Там всё совсем непросто начиналось», – написал Евстафьев в своем тг-канале.

«Ангара» – это принципиально новая ракета. 800 тонн, из них 370 – несет полезной нагрузки. Я убежден, что совершится технологический рывок в освоении космического пространства», – заявил сегодня журналистам депутат Госдумы Вячеслав Макаров.

«У многих конкурентов российской ракеты-носителя масса полезной нагрузки значительно ниже. Я рассчитываю, что «Ангаре-5» удастся выйти на мировой рынок», – добавляет другой парламентарий Денис Кравченко.

Обозреватель Юрий Баранчик пишет, что, по некоторым данным, «Ангара» полетела в космос с секретным оружием.

«Теперь американцам сложнее будет вести двойную игру в космосе: с одной стороны, они якобы за сотрудничество, с другой, через спутники наводят украинские самолёты и БПЛА по целям в России (аэродромы, НПЗ и т.д.). Теперь, после запуска тяжёлой «Ангары», которая, скорее всего, вывела в космос убийцу спутников – аппарат «Зевс», американцам с трепетом надо будет думать о том, выполнять свои и украинские хотелки или нет. Ибо спутник дело штучное и дорогое. И если сбивать в пропорции не один к одному, а пять или десять спутников к одному самолёту, ударившему по нашей территории, то никаких спутников не напасешь», – рассуждает Баранчик.

Впрочем, официально «Роскосмос» утверждает, что на орбиту «Ангарой» доставлен малый спутник «Гагаринец», созданный российской частной компанией.

Экс-депутат Госдумы Елена Панина напоминает, что «Ангара» отличается от советских ракет отсутствием использования токсичного топлива (из-за которого было опасно запускать пилотируемые миссии). Но, главное, советские тяжелые ракеты могли стартовать только с Байконура, который теперь находится вне пределов России.

«Что в наших условиях важно, ракета полностью сделана из отечественных компонентов… Главное, теперь у России есть эффективный инструмент для выведения тяжёлых космических аппаратов на различные орбиты, доставку их к Луне и так далее», – пишет Панина.