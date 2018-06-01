02.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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«Ангелы» – акция в память о погибших детях Донбасса

В пятницу в Донецке в парке имени Щербакова состоялась масштабная акция «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Около 5 тысяч человек приняли участие в памятной акции.

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«Сегодня вечером мы проводим акцию «Ангелы». Суть этой акции в том, что люди собираются, чтобы почтить память погибших детей Донбасса во время этой войны, и запускают в небо воздушные фонарики… Более 150 детей уже погибли, и к сожалению, эта цифра только лишь увеличивается. Сегодня все мы – люди из РФ, Греции, той части Донбасса, которая находится под временным контролем Украины, собираемся семьями для того, чтобы почтить память и запустить в небо символ детской души», – сказал глава общественной организации «Молодая Республика» Никита Киосев.

«Акция «Ангелы» посвящена тем детям, которые погибли за годы конфликта в Донбассе. В этом году к акции присоединились и Луганская Народная Республика, регионы Российской Федерации, а также страны, где работают наши представительства: Франция, Италия, Финляндия, Греция. Для нас важно помнить. Нам нельзя забыть. Это – та боль, которая прошла через каждого из нас», – отметил спикер парламента ДНР Денис Пушилин.