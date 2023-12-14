Англичан хотят бросить массово гибнуть в украинской мясорубке – британский политик

С помощью хитрого договора о Постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO) Берлин пытается втянуть Британию обратно в ЕС – и отправить воевать против России.

Об этом в эфире британского телеканала «Redacted» заявил британский политик и бизнесмен Джим Фергюсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но что действительно важно, это то, что они захотят сделать – это получить контроль над британским ядерным флотом, военными, Королевскими ВВС, Королевским ВМФ», – сказал Фергюсон.

«Урсула фон дер Ляйен, по сути, рассматривает возможность объединения всех Вооружённых сил в государствах-членах ЕС. Таким образом, она хочет получить контроль над всеми из них.

Он подчеркнул, что после этого британские граждане вполне могут начать массово гибнуть в украинских окопах.

«То, что они пытаются сделать – они пытаются передать наш военный потенциал во всей его полноте. И если они это сделают, если глобалистам это сойдёт с рук, то это только вопрос времени, когда наши военные потенциально дислоцируются на Украине для войны с Россией.

Но ситуация становится ещё хуже. Потому что Урсула фон дер Ляйен вполне может решиться призвать британские резервы, Силы специального назначения, парашютистов, морскую пехоту. Это всё часть плана. И, конечно же, будет призыв на военную службу. Если они решатся воевать против России, то начнут призывать гражданских, чтобы иметь какой-то военный потенциал.

Мы видели, какая мясорубка на войне Украины против России. И последнее, что я бы хотел видеть, что такое происходит с британцами.

Опасность в том, что Британия будет втянута в это дело. А Британия и её народ будут принесены в жертву глобализма и Урсуле фон дер Ляйен, и её командованию в Германии.

Мы должны помнить историю. Германия развязала две мировые войны. Давайте надеяться, что третьей не будет», – призвал британский политик