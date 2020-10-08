08.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Великобритания, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
Просмотров:

Англичане вслед за американцами впаривают Украине старые катера по безумным ценам – эксперт


Британские катера, которые будут «построены» на кредитные деньги для ВМСУ, не усилят боеспособность украинского флота.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта, комментируя договоренность о строительстве катеров для ВМСУ, достигнутую во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вслед за американцами англичане смекнули, что мы с удовольствием покупаем ненужную технику по заоблачным ценам. Катера, которые готовились для Катара более 20 лет назад – для ВМСУ будут проблемой хотя бы потому, что это – старый проект.

Кроме того, англичане, как и американцы, используют дюймовые резьбы, а мы – резьбы в метрической системе. И самое важное – у нас ни один главнокомандующий еще не разработал и не представил правительству стратегию развития ВМС. Мы где-то хватаем одни катера, у нас есть речные катера, которые боятся волны, нам толкают старые катера американцы, нам французы собираются что-то там строить для погранвойск. И теперь еще и эти катера по запредельной цене – больше миллиарда фунтов.

И перспективы использования такой техники ничтожны. Одна из главных проблем ВМСУ – что у нас нет пунктов базирования. В Одессе не хватает портовых площадей и пирсов для задач торгового флота. Там на каких-то нищенских условиях существуют какие-то крохи ВМСУ. Возможности базирования в Азовском море очень маленькие из-за плохих навигационных условий – море мелководное, оно очень коварно в зимний период, если там держать корабли они могут быть просто заперты льдами треть года.

То есть, у нас нет даже развитой портовой инфраструктуры, а мы как придурки мотаемся по разным странам и хватаем старые, разнородные и, в силу этого, затратные в обслуживании корабли. На все эти корабли надо будет учить экипажи, то есть, или их отправлять за границу на стажировки, или приглашать специалистов сюда, то есть, надо будет еще заказывать переводчиков, на переводчиках, как всегда, будут экономить и пр. То есть, все это выглядит жалко с точки зрения военной мудрости и понимания – зачем все это», – подытожил Сергей Шабовта.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть