Англичане вслед за американцами впаривают Украине старые катера по безумным ценам – эксперт

08.10.2020, Киев, Игорь Петров

Британские катера, которые будут «построены» на кредитные деньги для ВМСУ, не усилят боеспособность украинского флота.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта, комментируя договоренность о строительстве катеров для ВМСУ, достигнутую во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вслед за американцами англичане смекнули, что мы с удовольствием покупаем ненужную технику по заоблачным ценам. Катера, которые готовились для Катара более 20 лет назад – для ВМСУ будут проблемой хотя бы потому, что это – старый проект.

Кроме того, англичане, как и американцы, используют дюймовые резьбы, а мы – резьбы в метрической системе. И самое важное – у нас ни один главнокомандующий еще не разработал и не представил правительству стратегию развития ВМС. Мы где-то хватаем одни катера, у нас есть речные катера, которые боятся волны, нам толкают старые катера американцы, нам французы собираются что-то там строить для погранвойск. И теперь еще и эти катера по запредельной цене – больше миллиарда фунтов.

И перспективы использования такой техники ничтожны. Одна из главных проблем ВМСУ – что у нас нет пунктов базирования. В Одессе не хватает портовых площадей и пирсов для задач торгового флота. Там на каких-то нищенских условиях существуют какие-то крохи ВМСУ. Возможности базирования в Азовском море очень маленькие из-за плохих навигационных условий – море мелководное, оно очень коварно в зимний период, если там держать корабли они могут быть просто заперты льдами треть года.

То есть, у нас нет даже развитой портовой инфраструктуры, а мы как придурки мотаемся по разным странам и хватаем старые, разнородные и, в силу этого, затратные в обслуживании корабли. На все эти корабли надо будет учить экипажи, то есть, или их отправлять за границу на стажировки, или приглашать специалистов сюда, то есть, надо будет еще заказывать переводчиков, на переводчиках, как всегда, будут экономить и пр. То есть, все это выглядит жалко с точки зрения военной мудрости и понимания – зачем все это», – подытожил Сергей Шабовта.