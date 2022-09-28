Англичанка гадит: Эксперт рассказал, как и кто взорвал «Северный поток»
Против газопровода «Северный поток» была совершена диверсия, которую которую, скорее всего, осуществили британские спецслужбы.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.
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«Потому что им [британцам] это выгодно, и потому, что у них имеется такая возможность. База морского спецназа Великобритании находится в Норвегии севернее Тромсе. Это бывшая норвежская военная база «Олавсверна», вырубленная внутри горы для захода подлодок в те же годы, что и шведская Муске. Подземный тоннель прокладывали норвежские инженеры, а фортификацией занимались англичане.
Официально «Олавсверна» перестала быть объектом норвежского флота еще в 2002 году. Но англичане на ней продолжали оставаться. Выяснилось это случайно, когда британская The Times написала о гибели на этой базе в результате несчастного случая командира подразделения спецназа ВМС Великобритании подполковника Ричарда ван дер Хорста.
Потом был период, когда ее прикрыли и даже продали бизнесмену Гуннару Вильгельмсену, который сдал ее в аренду российской фирме «Севморнефтегеофизика», и там зимовали наши корабли «Академик Немчинов» и «Академик Шатский». Но затем в январе 2021-го компания WilNor Governmental Services AS (WGS), которая занимается поддержкой военных операций союзников, приобрела 66% акций Olavsvern Group AS, и база «Олавсверн» снова стала объектом НАТО.
По планам Альянса, к началу этого года подземное убежище должны были восстановить для захода туда натовских подлодок и кораблей. Нет сомнения, что британский морской спецназ туда тоже вернулся. Это их традиционное место пребывания», – сказал Гундаров «Московскому комсомольцу».
Он считает, что диверсию могли осуществить боевые пловцы на подводных скутерах, или же труба была взорвана с помощью подводных беспилотных аппаратов, аналогичному тому, что нашли со взрывчаткой у берегов Крыма.
«Кстати, такие аппараты есть и у Норвегии, и у Великобритании. Это обе страны НАТО. Норвегия, кстати, конкурент России по поставкам газа в Европу. Эти аппараты англичане и норвежцы испытывают уже не первый год. А теперь не только испытывают, но и производят. У них это направление очень развито», – уточнил эксперт.
По его словам, цель диверсии – не оставить Германии никаких шансов принимать российский газ.
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