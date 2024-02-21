«Англичанка гадит» – это не фигура речи. Что такое «Британский совет» и причем тут терроризм

Сегодня с утра в медиафокусе сразу по нескольким поводам оказалась малоизвестная широкой публике, но имеющая длинную историю деятельности в России контора под названием «Британский совет». ФСБ обвинила их в шпионаже, а вовлеченный в противодействие иностранному влиянию в России депутат Госдумы Андрей Луговой предложил признать террористической структурой.

Если заглянуть в открытые источники, можно без труда узнать, что British Council – это пустившая корни более чем в ста странах на шести континентах организация, продвигающая на глобальном уровне английский язык и культуру, популяризирующее образование в британских школах, университетах и колледжах.

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Словом, если не сильно присматриваться, то на первый взгляд – типичный и достаточно безобидный инструмент англосаксонского soft power. Типа построенных по аналогичным принципам и работающих в схожем ключе немецкого Гете-института или китайского Института Конфуция. В общем, «ничего страшного, все так делают», – скажут многие и пойдут дальше.

Впрочем, уже во втором приближении и по результатам более глубокого серфинга в Google, который знает и помнит все, обнаруживается второе дно этой организации, куда заглядывают нечасто и немногие. Дело в том, что вот такие гуманитарные проекты являются хорошим прикрытием для спецслужб в плане сбора информации, в том числе конфиденциальной, непосредственно от ее носителей, агентурной работы, вербовки и так далее.

Вплоть до осуществления того что на казенном языке именуется «спецмероприятиями деликатного характера».

Также подобная гуманитарная «крыша» позволяет координировать под ее зонтиком усилия и деятельность множества формально не связанных меду собой людей и организаций, иногда даже не подозревающих о существовании друг друга, но выполняющих одну и ту же работу в интересах одного и того же заказчика.

Так что знакомые с предметом люди не сильно удивились, узнав, что ФСБ обвинила «Британский совет» в вербовке проживающих на территории Туманного Альбиона украинских беженцев, с целью склонить к сбору в пользу британцев «разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области».

Сейчас ФСБ проверяет деятельность «Британского совета» на Херсонщине, а заодно и лиц, сотрудничавших с ним на конфиденциальной основе. Последним грозит до восьми лет тюрьмы.

Среди приводимых ФСБ конкретных кейсов – история жителя Новой Маячки Сергея Чебукина, на которого после начала СВО вышла его знакомая еще по переписке в соцсетях киевлянка, сейчас проживающая в Лондоне и организующая оттуда под эгидой «Британского совета» акции в поддержку ВСУ на территории Великобритании и стран ЕС.

«В ходе общения со мной она постоянно интересовалась наличием военнослужащих, военной техники, нашими соседними поселками, отношением местных жителей к вступлению в состав Российской Федерации, количеством людей, получивших российские паспорта, и их отношением к референдуму», — рассказывает несостоявшийся информатор.

Позднее, по его словам, конфидентка предложила ему передавать координаты мест расположения российских военных и их техники через чат-бот, однако Чебукин «съехал с темы».

Необходимый флешбэк для понимания, с чем мы имеем дело. В России Британский совет прописался еще в начале девяностых. И так оно и шло по накатанной, но случился 2018-й, когда, после известной всем провокации в британском Солсбери, более известном широкой публике как «дело Скрипалей», МИД РФ вслед за высылкой из России более чем двух десятков британских посольских поставил точку и в деятельности на нашей территории British Council.

Формальным основанием для такого решения стала «неурегулированность статуса» этой организации – в России ее представительство долгое время работало фактически вне правового поля. Требуемого постановлением правительства «О порядке учреждения и условиях деятельности иностранных культурно-информационных центров на территории РФ» согласия российских властей на открытие центрального офиса British Council и его региональных отделений не только не было получено, но даже и не запрашивалось ни разу за все годы работы.

Единственным формальным основанием для существования Британского совета в России было Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры от 1994 года – документ рамочный, в котором не были прописаны ни юридический статус отделения Британского совета и аналогичных ему российских центров в Британии, ни порядок их открытия, ни правила функционирования и закрытия. По сути, как отмечал тогдашний замминистра культуры Михаил Швыдкой, «на протяжении многих лет представительство Британского совета существовало здесь на основании нашей доброй воли». А раз так, то приведение его присутствия в соответствие с российским законодательством было лишь вопросом времени.

Сразу же после заявления МИД Британский совет объявил о своем закрытии в России, однако закрылся он по-хитрому. Де-факто его работу в нашей стране осуществляет Отдел культуры и образования посольства Британии в Москве. При этом позиция наших властей всегда оставалась достаточно компромиссной – в частности, вплоть до начала СВО декларировалась готовность вновь легализовать Совет, вернув все на круги своя, но лишь после подписания Лондоном отдельного межправительственного соглашения о принципах работы национальных культурных центров.

О том, что за фестивалями британского кино, программами обмена ученых, выставками contemporary art и прочими биеннале и курсами шекспироведения скрывается, как Атлантида под океанской толщей, совсем недружественная активность, стали догадываться еще лет за десять до того как вопрос о деятельности Совета поставили ребром – в 2008 году, когда никому из российских официалов еще в страшном сне не могла привидеться холодная война с Западом нынешнего накала.

Вот, например, лента за январь упомянутого года. Из нее мы узнаем о закрытии Офиса Британского совета в Санкт-Петербурге. Причина изложена в заявлении британского консульства: «все сотрудники вызваны на беседы в различные российские официальные ведомства». Уже тогда British Council в отечественных СМИ открыто называли «шпионской крышей», напрямую курируемой на уровне людей из его руководства, спецслужбами Великобритании и США.

«Почему наглеет Британский совет? По одной причине: по прогнозам ряда зарубежных политиков (Великобритании и США) при предполагаемом разделе России территория от Питера до Екатеринбурга должна стать территорией Великобритании, а Сибирь – отойти Соединенным Штатам. Я считаю, что должен быть соответствующий отпор по государственной линии со стороны соответствующих органов, с использованием тех методов, которые применяются против России», – говорил уже в те годы в интервью РИА «Новостям» отставной руководитель управления нелегальной разведки КГБ СССР Юрий Дроздов.

Мы не будем слишком углубляться в перечисление всего массива тем, по которым пресловутая «Англичанка» гадит России уже много лет подряд, достаточно пунктирного обозначения основных вех: тут и уже упомянутое «дело Скрипалей», и превращение Туманного Альбиона в аналог «Дона», с которого нет выдачи в Россию, для разного рода российских коррупционеров и антигосударственных элементов – от Бориса Березовского и Ахмеда Закаева до беглого банкира Пугачева.

Ограничение возможностей британской резидентуры в РФ прошло несколько этапов. На первом тогдашнему послу Великобритании Энтони Брентону была вручена нота протеста против продолжения деятельности совета в Петербурге и Екатеринбурге, а затем к работе подключилась ФСБ – с разъяснительной работой среди российских сотрудников Британского совета – «чтобы оградить российских граждан от возможного втягивания в качестве инструмента в провокационные игры британцев».

До формального закрытия организации в России она активно окучивала культурное пространство, формируя лояльную британцам прослойку «инженеров человеческих душ». Так, В 2016 году Британский совет приглашал в Россию актера Иэна Маккеллена, где тот открывал фестиваль вместе с одиозным режиссером Кириллом Серебренниковым. Также, сотрудники Совета организовали два семинара по британской литературе в «Ясной поляне» – затягивали в свои сети влияния издателей, переводчиков и преподавателей. Третий такой семинар намечался на июль 2018 года, но провести его не успели – Британский совет к этому времени уже прихлопнули. В сфере влияния британцев оказался и популярный в молодежной среде просветительский портал «Горький», через который сегодня открыто транслируют т.н. «антивоенные» нарративы.

Все это не столь безобидно, и настоящую цену «дружеским посиделкам» литераторов и ученых за чашкой английского чая мы узнали с началом СВО, когда против спецоперации как по команде выступили сотни деятелей отечественной культуры, науки, образования и СМИ.

Необходимость поставить надежный заслон организациям типа «Британского совета» вызывает к жизни не только повышенную активность отечественных спецслужб, но и депутатские инициативы. Одна из таких принадлежит думцу от ЛДПР и зампреду парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Росси Андрею Луговому. Последний предложил признать «Британский Совет» в России террористической структурой.

«БС реально занимается терроризмом. Именно благодаря его действиям, в том числе, проводились разного рода цветные революции на территории разных стран. И то, что БС и его люди, находящиеся в Лондоне, и не только, пытаются установить взаимодействие с предателями нашей страны, говорит о том, что «Британский Совет» надо признать террористической организацией со всеми вытекающими отсюда последствиями. А людей, связанных с ними, судить не только по статье 275, часть 1 – «измена Родине», но и по статье «терроризм», и давать им по полной программе, вплоть до пожизненного заключения», – считает депутат.

По здравому размышлению, резон в таких предложениях есть. Если уж мы вносим в список террористов престарелого трамписта Линдси Грэма из американского Конгресса, то прописать там объективно вредящую интересам нашей страны организацию с длиннющим хвостом подрывной работы сам Бог велел.