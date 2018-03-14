14.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Англичанка гадит: российским дипломатам в Британии дали неделю на сборы


Британия вышлет 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает Русская служба ВВС.

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Такое решение принято, поскольку Москва не ответила на ультимативное  требование Мэй в течение суток объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии. По словам Мэй, Россия продемонстрировала сарказм и презрение в ответ на требование Великобритании объяснить ситуацию.

“Нет никакого другого вывода, кроме того, что российское государство стоит за покушением на Скрипаля и его дочь”, – заявила Мэй.

Как уточнила Мэй, российским дипломатам, которых Лондон считает сотрудниками разведки, дается неделя на сборы. Премьер подчеркнула, что эта высылка станет крупнейшей за последние 30 лет и “подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы”.

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