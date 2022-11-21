Англичанка гадит Украине. Британские компании продолжают торговать с Россией

21.11.2022  08:38 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Великобритания, Дзен, Нефть, Россия, Украина, Экономика, Энергетика


«Ловкое использование лазейки позволяет российской нефти течь в Британию». Статью под таким заголовком опубликовала британская газета The Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Указывается, что с марта в Великобританию ввезли нефти из России стоимостью более 200 миллионов фунтов стерлингов.

«Ловкое использование лазейки позволяет российской нефти течь в Британию». Статью под таким заголовком опубликовала...

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Примечательно, что лишь в порт Иммингем за этот период поступило российской нефти на общую сумму около 23 миллионов фунтов стерлингов, которая была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. При этом в лондонский Темзпорт  прибыло нефти из России на сумму 130 миллионов фунтов стерлингов, которую посчитали как польский, бельгийский и нидерландский импорт.

«Всего, по данным торговой статистики Великобритании, с марта в десять британских портов прибыло российской нефти на сумму 778 миллионов фунтов стерлингов. Примерно 200 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы приходятся на июнь и июль 2022 года, когда, по официальным данным, Британия вообще не ввозила нефть из России», – отмечается в статье.

Газета объясняет, что Офис национальной статистики учитывает страну отправки, а не производства нефти. Как утверждает издание, ему удалось отследить четыре танкера, которые выходили из России и ввозили нефть на территорию Британии за период после начала СВО.

«Два из них использовали схему перегрузки нефти с судна на судно для сокрытия ее происхождения. Это один из самых распространенных способов, но из-за того, что танкеры часто выключают транспондеры и не отслеживаются в системах, установить реальное количество таких случаев сложно.

Еще один танкер ввозил российскую нефть из порта Роттердам – неизвестно, как именно она туда попала, но фактически в британской статистике считается как импорт из Нидерландов (а не России).

И уже в начале ноября в Иммингеме пришвартовалось 244-метровое судно Delta Pioneer, которое привезло около 500 тысяч баррелей нефти непосредственно из России. Пока неизвестно, как именно она будет классифицирована в британской статистике», – сообщает газета.

Впрочем, далее следует уточнение, что импорт российской нефти в Великобританию является законным до 5 декабря, когда вступают в силу санкции против российской нефтяной отрасли.

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