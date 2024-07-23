«Англичанка» не изменяет многовековой традиции гадить России

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Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил в британском парламенте с откровенно русофобской речью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вредоносная деятельность России не ограничивается Украиной. На западных Балканах, в Молдове, Грузии они сеют нестабильность. Давайте не будем забывать, что они нападали на людей на наших улицах, пытались подорвать нашу демократию», – сказал Старменр.

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Большая часть его выступления была посвящена поддержке Украины.

«В первые дни правления этого правительства я обратился к нашим друзьям и союзникам с призывом к непоколебимой приверженности альянса НАТО Украине», – заявил премьер.

При этом конкретных сроков принятия Украины в НАТО он назвать не смог, указав, украинский президент всем доволен.

«Совет НАТО взял курс на необратимый путь к членству в НАТО. Это значительный шаг вперед по сравнению с прошлым годом и это одна из причин, по которой президент Зеленский назвал заседание совета успешным. Вот почему я сказал, что теперь этот путь необратим», – резюмировал Стармер.