«Англичанка обгадилась»: в Чёрном море назревает геополитический перелом в пользу России – офицер флота РФ

«Англичанка обгадилась»: в Чёрном море назревает геополитический перелом в пользу России – офицер флота РФНовости Украины
Британские ВМС сознательно готовили провокацию у берегов Крыма, посылая в территориальные воды РФ эсминец «Дефендер».
Об этом «ПолитНавигатору» заявил офицер ВМФ РФ на условиях анонимности.
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«Похоже, они хотят соскочить с темы, типа мы не планировали провокацию, просто шли себе украинским курсом, так как не признаем Крым российским. А там учения, и мы отвернули.
Зная “англичанку, которая постоянно гадит”, это спланированная акция с заранее подготовленными информационными “отходами” на различные варианты развития событий. Итог другой: они “обделались” и отступили фактически, а не виртуально. Теперь пытаются утверждать, что бомбометание это не про них, и они просто проходили мимо», – сказал собеседник ПН.
Он считает, что целью провокации было обоснование необходимости американо-украинских учений «Си Бриз», против которых выступает Россия.
«На самом деле, на кону учения Си-Бриз, и заявление России о неприемлемости его проведения в Черном море. Они, видимо решили, что это удачный вариант для обоснования необходимости проведения этого учения под видом агрессивного поведения России в Черном (Русском) море.
Мы стали свидетелями геополитического перелома в Черноморском регионе, и у нас есть основания, что мы в этом бою победим. У нас просто нет путей для отступления», – говорит офицер.
Военкор Евгений Поддубный публикует съемку «Дефендер», сделанную российскими военными летчиками.
«Ну, то есть, Су-24М прикрывал Су-30СМ (и заодно снимал видосики), и рядом с англичанкой, как минимум, один наш сторожевик и один беспилотник. Но все в режиме статистов на этом виде. Обождем», – написал Поддубный в своем телеграм-канале.
Спасибо!
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