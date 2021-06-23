«Англичанка обгадилась»: в Чёрном море назревает геополитический перелом в пользу России – офицер флота РФ

Британские ВМС сознательно готовили провокацию у берегов Крыма, посылая в территориальные воды РФ эсминец «Дефендер».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил офицер ВМФ РФ на условиях анонимности.

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«Похоже, они хотят соскочить с темы, типа мы не планировали провокацию, просто шли себе украинским курсом, так как не признаем Крым российским. А там учения, и мы отвернули.

Зная “англичанку, которая постоянно гадит”, это спланированная акция с заранее подготовленными информационными “отходами” на различные варианты развития событий. Итог другой: они “обделались” и отступили фактически, а не виртуально. Теперь пытаются утверждать, что бомбометание это не про них, и они просто проходили мимо», – сказал собеседник ПН.

Он считает, что целью провокации было обоснование необходимости американо-украинских учений «Си Бриз», против которых выступает Россия.

«На самом деле, на кону учения Си-Бриз, и заявление России о неприемлемости его проведения в Черном море. Они, видимо решили, что это удачный вариант для обоснования необходимости проведения этого учения под видом агрессивного поведения России в Черном (Русском) море.

Мы стали свидетелями геополитического перелома в Черноморском регионе, и у нас есть основания, что мы в этом бою победим. У нас просто нет путей для отступления», – говорит офицер.