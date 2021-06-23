23.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
Просмотров:

«Англичанка обгадилась»: в Чёрном море назревает геополитический перелом в пользу России – офицер флота РФ

Новости УкраиныБританские ВМС сознательно готовили провокацию у берегов Крыма, посылая в территориальные воды РФ эсминец...

Британские ВМС сознательно готовили провокацию у берегов Крыма, посылая в территориальные воды РФ эсминец «Дефендер».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил офицер ВМФ РФ на условиях анонимности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Похоже, они хотят соскочить с темы, типа мы не планировали провокацию, просто шли себе украинским курсом, так как не признаем Крым российским. А там учения, и мы отвернули.

Зная “англичанку, которая постоянно гадит”, это спланированная акция с заранее подготовленными информационными “отходами” на различные варианты развития событий. Итог другой: они “обделались” и отступили фактически, а не виртуально. Теперь пытаются утверждать, что бомбометание это не про них, и они просто проходили мимо», – сказал собеседник ПН.

Он считает, что целью провокации было обоснование необходимости американо-украинских учений «Си Бриз», против которых выступает Россия.

«На самом деле, на кону учения Си-Бриз, и заявление России о неприемлемости его проведения в Черном море. Они, видимо решили, что это удачный вариант для обоснования необходимости проведения этого учения под видом агрессивного поведения России в Черном (Русском) море.

Мы стали свидетелями геополитического перелома в Черноморском регионе, и у нас есть основания, что мы в этом бою победим. У нас просто нет путей для отступления», – говорит офицер.


Военкор Евгений Поддубный публикует съемку «Дефендер», сделанную российскими военными летчиками.

«Ну, то есть, Су-24М прикрывал Су-30СМ (и заодно снимал видосики), и рядом с англичанкой, как минимум, один наш сторожевик и один беспилотник. Но все в режиме статистов на этом виде. Обождем», – написал Поддубный в своем телеграм-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть