Англичанка с украинскими корнями хочет нагадить России на Кавказе

Елена Острякова.  
15.09.2024 21:38
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Кавказ, Политика, Россия, Турция


Запад должен использовать потенциал Турции «для укрепления стабильности на Южном Кавказе и в черноморском регионе».

Об этом  заявила младший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований (Великобритания)   на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Это сделает Южный Кавказ более устойчивым к влиянию России. Потому что произойдет нормализация отношений с Арменией, которая уже разочаровалась в гарантиях безопасности, предоставляемых Россией, из-за ситуации в Украине. Это поможет нам улучшить ситуацию с безопасностью в регионе», – сказала Воротнюк.

При этом она раскритиковала Турцию за нежелание допускать в Черное море страны НАТО, в том числе США.

«Многие уважаемые турецкие коллеги ясно дают понять, что Анкара не одобряет угрозы со стороны России. Но в то же время Турция, будучи заинтересованной в сотрудничестве с НАТО, укрепляет отношения с Россией. Подобная политика двойных стандартов является препятствием для любого сотрудничества в черноморском регионе», – сказала Воротнюк.

Воротнюк начинала свою карьеру в Одесском национальном университете.

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