Украинские атаки по территории РФ не наносят серьезного материального ущерба, но имеют серьезный морально-психологический эффект.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил экс-офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж.

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«Каждая воздушная атака на территории России несет незначительные разрушения. Возьмем, к примеру, наиболее эффективную на сегодняшний день атаку на авиабазу в Энгельсе в декабре 2022 года, совершенную старыми дронами 1970-х годов. Был поврежден самолет — хороший результат, но не очень разрушительный. Что было действительно разрушительным — это месседж для российского народа: все ваши средства противовоздушной обороны, в которые вы инвестировали в течение десятилетий, не способны защитить важнейшие активы (Энгельс ведь — самая ценная база воздушных сил РФ). Если они не способны на это, как они могут защитить остальную страну? Это чрезвычайный успех — не тактический, а скорее стратегический. Это удар по вере россиян в их воздушные силы», – сказал Ледвидж.

Он считает, что в будущем следует ожидать повторения такого рода атак, но украинское командование должно калибровать их уровень, чтобы это не было терактом, потенциальной эскалацией за пределами украинских границ.

«Например, США очень опасаются ударов HIMARS. Они узнают у украинской власти, как используется это оружие. Я удивлюсь, если американцы не предупреждали об атаках на российские территории. Предполагаю, что это обсуждается с американцами во время очень неформальных и, вероятно, тайных разговоров. Обе стороны понимают, что никакие линии не будут пересечены. У меня нет какой-то секретной информации по этому поводу, но, я думаю, что это имело бы смысл», – считает аналитик.

Кроме того, он ответил на вопрос о целях недавнего рейда украинской ДРГ в Брянскую область.

«Конечная цель была такой же, как и у дроновых атак на Энгельс и другие российские объекты, — подвергнуть сомнению способность россиян защитить свою родину. Кто мог это сделать? Были заявления о том, что некоторые неназванные западные страны сотрудничают с украинскими силами спецназначения за линией фронта в России. Это одна из возможностей.

Во время Холодной войны все стороны использовали так называемых спящих агентов — обученных людей, которые находятся в тылу и активируются по требованию для саботажа или определенных активных действий против другой стороны. Такие спящие агенты тоже одна из возможностей. Как же оно было на самом деле, мы узнаем через 10−20 лет», – резюмировал эксперт.