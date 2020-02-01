Английский язык для Начинающих – с чего начать?

01.02.2020

Мечтаете освоить новую профессию, расширить свои возможности или же просто начать путешествовать?

Для этого важно хорошо владеть английским языком.

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Этот навык один из ключевых в 21 веке. Его можно применять в разных областях своей жизни: в общении, учебе и даже для отдыха.

А для того, чтобы обучение было эффективным нужно знать, с чего начать освоение языка.

Наш список рекомендаций будет полезен тем, кто уже владеет базовым уровнем английского.

Регулярно пополняйте свой словарный запас популярными словами и фразами

Из чего состоит любая человеческая речь? Из слов. Они – фундамент для языка. Без них построить предложения, а уж тем более текст, невозможно.

По статистике, для хорошего понимания собеседника, достаточно около трех – десяти тысяч широко используемых слов.

Онлайн-Видео+АудиоКурс Английского для Начинающих: http://www.bistroenglish.com/course/

Смотрите видеоуроки.

Это один из самых продуктивных методов обучения.

Когда учитель сам произносит слова, то вы видите его артикуляцию. Это хорошо для правильной постановки речи.

Также задействуется зрительная память, что дает возможность запомнить больше информации.

Еще больше пользы принесут ролики с субтитрами. Так вы можете запомнить еще и правильное написание слов.

Смотрите увлекательные видео и аудио-уроки английского бесплатно: http://www.bistroenglish.com/

Слушайте аудиоконтент

Наш мозг устроен так, что для получения нужных знаний, нам нужно задействовать разные способы.

Прослушивание аудиоуроков активирует сразу два полушария, одно запоминает на слух, другое с помощью мнемотехники – воображения и создания образов.

Осваивайте грамматику

Многие считают, что это скучный и сложный этап, но если правильно подойти к этому, то все довольно просто.

Лингвистика важна, чтобы быстрее овладеть иностранным языком. Без нее никуда, ведь если вы хотите понимать смысл фраз и самим быть понятым, то необходимо выучить базовые правила грамматики. Без этого слова становятся простым набором букв.

И самое главное – постоянно практикуйтесь

Чтобы учеба не прошла зря, нужно повторять материал. Самый интересный и простой способ это делать – практика.

Ищите возможность общения с носителями в реале, или же на специальных сайтах в интернете. Сочиняйте истории на разные темы, записывайте и читайте их вслух. Попробуйте вести дневник на английском.

И помните, что результат зависит только от вас. Если есть стремление и желание, то все получится.

Чтобы потратить на это меньше сил и времени, можно обратиться к специалистам. Системное и качественное обучение – один из решающих моментов.