Английских моряков ждала судьба похуже, чем украинских в керченской провокации

23.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Командование НАТО сознательно рисковало жизнями британских моряков, посылая эсминец «Дефендер» к берегам Крыма.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Провокации НАТО становятся все наглее. Я не думаю, что нарушение наших границ – это самодеятельность английских моряков, тем более, что они проигнорировали первое предупреждение. Это, несомненно, был приказ сверху. Военные начальники НАТО проверяли, насколько далеко они могут зайти в своих провокациях, а мне хочется спросить: сколько еще они готовы рисковать своими людьми ради собственных амбиций?», – сказал Липовой.

Он считает, что инцидент продемонстрировал готовность Черноморского флота адекватно реагировать на любую угрозу.

«Мы можем выразить Западу благодарность за то, что он предоставляет нам возможность обучать свой личный состав действиям по охране границ, так сказать, в режиме реальных ситуаций, тем самым повышая профессионализм и боеготовность наших войск. Но ситуация вышла очень неприятная, и жаль, что мировое сообщество, так пристально следящее за каждым движением России, на выходку Великобритании не отреагировало никак. Впрочем, мы всегда могли постоять за себя сами, что в очередной раз и было продемонстрировано зарвавшемуся Западу», – сказал Липовой.

Моряки Черноморского флота и пограничники сегодня пресекли нарушение госграницы РФ британским эсминцем «Дефендер», который вошел в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Для этого им пришлось открыть предупредительный огонь.