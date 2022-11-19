«Англия – Россия. Коварство без любви». Обязательно к просмотру

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Ночью, 17 ноября, на телеканале НТВ состоялась премьера 10-серийного документального фильма «Англия – Россия. Коварство без любви», в котором исследуются российско-британские отношения от времен Ивана Грозного до наших дней.

На сайте НТВ размещена пояснительная информация, в которой говорится, что в сериале использованы документы из архива МИД России, часть которых содержит ранее закрытую информацию для обнародования, а сам проект вышел при поддержке Минцифры РФ. Авторы также использовали материалы из британских источников, кадры редкой кинохроники, комментарии авторитетных дипломатов и историков, в том числе с британской стороны.

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На текущий момент на экраны вышли первые четыре части документального расследования. Серии выходят не в хронологическом порядке, но так даже интереснее, поскольку подобный метод подачи материала перебивает однотонность повествования, а зритель, не слишком часто прогуливавший уроки истории в средней школе, способен без посторонней помощи расставить по местам порядок событий.

Первая серия «Чисто английская провокация» рассказывает о подрывной деятельности, проводимой Великобританией против Советской России, ослабленной двумя войнами, голодом и болезнями.

В качестве наглядных примеров авторы приводят «дело Локарда» – попытку британской разведки организовать контрреволюционный переворот в Советской России в 1918 году.

Ещё один сюжет посвящён так называемому «письму Зиновьева» – фальшивке, сфабрикованной британской разведкой, в котором председатель Исполкома Коминтерна якобы призывает коммунистов Великобритании свергнуть действующую власть.

В связи с последними событиями представляет особый интерес история, рассказывающая о попытке британских морских диверсантов заминировать крейсер «Орджоникидзе», на котором Хрущёв в составе большой делегации совершил визит в Лондон.

От неудачной диверсии коммодора Крэбба, стоившей ему жизни, авторы плавно переходят к недавней атаке управляемых морских дронов-камикадзе на корабли Черноморского флота в Севастополе.

В фильме доходчиво и со ссылками на документы разъясняется, что оба события, разделённые во времени, были тщательно спланированной провокацией британских спецслужб, преследовавшей определённые цели.

Во второй серии «Британские корни Гитлера» приведён исторический анализ прихода Гитлера к власти в Германии, и как это событие с одобрением и пониманием было воспринято властями Великобритании.

С этой точки отсчёта рассматриваются планы «умиротворения» Гитлера правительством Чемберлена, Мюнхенский сговор, а также, до сих пор полностью не раскрытое дело с загадочным полётом рейхсминистра Гесса в Великобританию за полтора месяца до нападения гитлеровской Германии на СССР, и не менее загадочным убийством его английской охраной накануне освобождения из тюрьмы Шпандау.

Цепь этих событий позволяет сделать однозначный вывод, что Великобритания прилагала титанические усилия, чтобы натравить Гитлера на СССР. Неслучайно, что именно Великобритания породила известную формулу: «Если бы Гитлера не было, его бы стоило создать».

Третья серия документального фильма вышла под названием «Мокрая дипломатия». Желание влиять на события в России были настолько велики, что Великобритания не останавливалась ни перед чем, вплоть до убийств российских правителей. Так, при непосредственном участии резидента британской разведки и на деньги Англичанки был организован заговор, а затем и убийство российского императора Павла I, чтобы не допустить его альянса с Наполеоном.

Совсем недавно власти Великобритании рассекретили и ещё одну волнующую тайну: оказывается, выстрел, добивший Григория Распутина, произвел сотрудник британской разведки, поскольку «старец» лоббировал при дворе прогерманские интересы и открыто возражал от вступления России в войну на стороне Антанты.

В новом расследовании «Крым и корона» рассматриваются события, связанные с попыткой Великобритании заполучить контроль над Крымом, – от первой русско-турецкой войны до строительства британской военно-морской базы под Одессой и опасной провокации эсминца HMS Defender, зашедшего в территориальные воды России у крымского мыса Фиолент.

Как известно, история повторяется. В ходе «нулевой мировой» или Крымской войны 1853 — 1856 годов тогдашний глава британского Форин-офис лорд Пальмерстон собирался отторгнуть от России не только Крым и Кавказ. В своих амбициозных планах он делил Российскую империю на куски, как пирог. Грузия и Крым должны были отойти к Турции, Финляндия, потерянная в 1809 году, — вернуться к Швеции, Пруссия должна была прибавить в весе поглощением Прибалтики, Австрия – Молдавией, Валахией и устьем Дуная. В качестве вишенки на торте Пальмерстон хотел также восстановить Речь Посполитую, сделав её буферной зоной между Россией и германскими землями.

Русская пресса писала тогда:

Вот в воинственном азарте

Воевода Пальмерстон

Поражает Русь на карте

Указательным перстом.

Если бы планы британского лорда сбылись, Россия лишилась выходов в Балтийское и Чёрное моря, за которые не один век сражались солдаты Русской армии. Того же англосаксы добиваются и сегодня. Поэтому Одесса в их планах имеет ключевое значение.

Документальный сериал настоятельно рекомендуется к просмотру. Ждём новые серии.