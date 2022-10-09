«Англосаксонские кроты в спецслужбах РФ – причина провала подготовки СВО» – Казаков

09.10.2022  01:05 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, США


С начала проведения СВО многие агенты влияния покинули Россию, однако настоящая агентура себя не вскрыла и продолжает работать на англосаксов в российских спецслужбах, имея высочайшую вариативность своих действий, вплоть до лицензии на убийства своих же, если это необходимо для конспирации.

Об этом в эфире канала «Ваши новости» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С начала проведения СВО многие агенты влияния покинули Россию, однако настоящая агентура себя не...

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«Предатели предателям рознь. Есть люди, которые являются агентами врага. По найму, при помощи шантажа, неважно, ну, все как в книжках. Есть агенты.

Когда Путин сказал, что начало СВО приведет к самоочищению нашего общества – это привело. Но вот, если в строгой терминологии, заявили себя и «свинтили» из страны, как правило те, кого называют «агенты влияния». Настоящая агентура себя не вскрыла. Она на местах.

У настоящего хорошего агента, это не фигура речи, не метафора, настоящие агенты наших настоящих врагов, не украинцев, а англосаксов, у них высочайшая степень вариативности их действий.

Они могут делать все. Они могут убивать американцев. Все что угодно, только сохранить себя на том месте, где находятся. Есть агенты одноразовые, которые один раз совершат поступок, их сразу вскроют и повесят. Но их там для этого держат. А есть «кроты», которые сидят в наших спецслужбах.

Я абсолютно уверен, что подготовка к СВО спецслужбами, не армией, а спецслужбами, была провалена, и не только потому, что «они украли все деньги», а потому что работали еще и «кроты», – заявил Казаков.

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