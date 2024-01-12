Англосаксы атаковали Йемен. Почему это плохо для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня ночью Соединенные Штаты и Великобритания нанесли ракетный удар по Йемену.

Пуски осуществили ракеты и авиация, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Удар наносился в отместку за атаку хуситами судов, следующих в порты Израиля.

Источник CNN в администрации США утверждает, что удары наносились по следующим объектам: военная база Кахлан в провинции Саада, авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны, район аэропорта города Худайда на Красном море, аАэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена, аэродром города Аббс.

В свою очередь британские воздушные силы, что с их стороны в налеты принимали участие четыре самолета Typhoon, которые летели с базы на Кипре.

«В последние месяцы хуситское ополчение провело ряд опасных и дестабилизирующих ситуацию атак на торговое судоходство в Красном море, создав угрозу для британских и других иностранных судов… Поэтому мы вместе с Соединенными Штатами при невоенной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия в порядке самообороны», — заявил британский премьер Риши Сунак.

При этом хуситы ударили в ответ.

«Все причастные заплатят за это. Мы не прекратим атаки, пока вы не уйдете из региона, и мы не прекратим топтать вас, пока не увидим вас униженными. Йемен сейчас преподает Британии и Америке урок на море», — написал в своем микроблоге член военного руководства хуситов генерал-майор Джахаф Абдулсалам.

Кроме того, позже он сообщил, что йеменцы атаковали корабли Британии и США.

«Все угрозы американцев и британцев нас не испугали и не испугают, и не заставят нас отказаться от исполнения нашего долга — поддержки наших братьев в Газе. Они, скорее, укрепят нашу веру и нашу уверенность в правильности нашей позиции и правоте нашего дела», – заявил еще один из лидеров хуситов Абдулкадер аль-Мортада..

Примечательно, что Россия инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН 12 января по этому поводу.

Тг-канал «Рыбарь», основанный военным аналитиком Михаилом Звинчуком, указывает, что реакция хуситов может быть серьезной, «учитывая их возможности, целями могут стать не только корабли, но и базы в соседних странах».

«От себя добавим, что ничего принципиально нового в ракетном ударе со стороны коалиции не было. Всё организовано по той же схеме, что и в 2015 — даже города были атакованы те же самые. Кстати, хуситы сообщают, что сбили американский истребитель F-22 в небе над Саной. Сообщений об их переброске на Ближний Восток не припоминаем, но в условиях усиления группировки авиации такой вариант был возможен. Пока что никаких подтверждений о попадании ни по кораблю, ни по самолету не было, поэтому к информации следует относиться с долей скепсиса, учитывая общую неразбериху после ракетной атаки. Однако хуситы — это не мальчики для битья. У них есть и средства ПВО, любезно поставленные иранцами, которыми они не раз сбивали и высотные дроны саудитов, и американские «Риперы», – отмечает «Рыбарь».

Эксперт ВВС по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер считает, что США, Великобритания и их союзники стояли перед лицом трудного выбора.

«С одной стороны, Запад проявил бы слабость, если ничего не предпринял бы, особенно после многочисленных предупреждений хуситам. С другой стороны, есть риск, что в глазах Ближнего Востока Запад, решившись на такой удар, окончательно встанет на сторону Израиля в его конфликте с ХАМАС.

И тогда государства этого региона могут столкнуться с тем, что и без того высокая напряженность там выйдет на потенциально новый, опасный уровень», – пишет ВВС.

Впрочем, бывший военный атташе США в Йемене Адам Клементс сомневается в эффективности удара по Йемену.

«Хуситы уже несколько лет ведут войну с коалицией во главе с Саудовской Аравией, у них есть многолетний опыт укрывания своей техники от налетов саудовцев», — сказал Клементс.

Стоит заметить, что эта новость не порадует Украину, финансирование которой сейчас поставлено США на паузу из-за разногласий между демократами и республиканцами. Так, после начала боевых действий между Израилем и палестинцами внимание союзников Украины переключилось на Ближний Восток.

И этот конфликт потенциально может стать куда более серьезным, учитывая, что за хуситами стоит Иран, обладающий внушительным военным потенциалом.

«На фоне начинающейся войны в Йемене, шайка Байдена сообщила, что у нее сейчас нет бюджетных денег на Украину. Вообще нет. Прозрачный намек, что если с республиканцами по границе договориться не получится (а с этим пока есть проблемы), то США не против (как минимум временно) скинуть вопросы финансирования Украины на своих европейских вассалов», – пишет военный обозреватель Борис Рожин.

После новостей об ударе в Вашингтоне начались протесты под лозунгом «Руки прочь от Йемена».

Саудовская Аравия, где находятся американские базы, не стали заявлять по поддержке США.

«Королевство с большой озабоченностью следит за военными операциями в регионе Красного моря и рейдами на объекты в Йемене. Мы подчеркиваем важность поддержания безопасности и стабильности в регионе Красного моря и призываем к сдержанности и недопущению эскалации», – заявил МИД королевства.