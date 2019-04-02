Англосаксы, наблюдавшие за выборами на Украине, не увидели бандеровского террора

02.04.2019, Киев, Игорь Петров

Американские наблюдатели за президентскими выборами на Украине предпочли не упоминать о том, что избирательная кампания проходила в условиях националистического террора, когда выступающие за союз с Россией кандидаты не были допущены к участию в выборах, в случае политической активности рисковали быть арестованными или убитыми.

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«На этих выборах были определенные проблемы, были моменты, когда люди были разочарованы ходом выборов. Некоторые люди чувствуют разочарование относительно реформ. Те, кто наблюдает за этими выборами в Вашингтоне и в Брюсселе, они пытаются лучше рассмотреть ключевые реформы и направление их на борьбу с коррупцией»,- лишь отметил на брифинге в Киеве Джонатан Кац, старший научный сотрудник Фонда Маршалла США.

«Среди проблем, которые больше всего волнуют людей, это вопрос коррупции. На ежедневной основе люди сталкиваются с проблемой коррупции. На более высоких уровнях перед выборами продолжались коррупционные скандалы, в правительстве и в экономической сфере. Проблема коррупции оставалась и перед выборами.

В выборах отобразились и протестные настроения. В выборах отобразилось и недоверие многих людей к чиновникам, которые не действуют в общественных интересах.

В результате этих выборов, я думаю, многие украинцы надеются на то, что многие проблемы (и коррупции в том числе) будут лучше решаться.

Правительство США также понимает важность выборов в Украине, США будут продолжать поддерживать Украину, в том числе, в реализации реформ на демократизацию, на улучшение госуправления. Скоро состоятся и парламентские выборы, которые приведут к продолжению реформ», – заявил Мэтью Шааф, директор Freedom House Ukraine.