23.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Великобритания, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Финансы
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Англосаксы намылили кредитную петлю для шеи Лукашенко


Последние назначения в сфере белорусской внешней политики свидетельствуют о согласии властей сделать страну колонией англосаксов.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил белорусский общественный деятель Андрей Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание на назначение Ермоловича, экс-министра финансов послом в Британию и назначение Кравченко в США. В первом интервью в новом качестве Кравченко заявил, что у нас с США есть ключевые сферы общих интересов.

А президент при этом проводит встречу с банками и говорит: мы будем привлекать ресурсы, чтобы обеспечивать инновации в экономике.

То есть, не национальный центр эмиссии создавать, а от англосаксов привлекать как можно больше денег. И при этом он добавляет, что Россия ограничила лимиты по кредитам. То есть, мы видим, что нас пытаются затянуть в такой чисто британский вид колонизации, когда мы будем завязаны на определенные финансовые центры через долги», – сказал Иванов.


На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых послов в ряд стран. Так, заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко назначен послом в США, а экс-министр финансов Максим Ермолович – в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии.

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