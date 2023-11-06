Англосаксы планируют бросить Европу с Израилем и переместить глобальный центр силы на другой континент – ветеран разведки

Израиль снесет Сектор Газа с лица Земли, потому что для этого у него есть все силы и средства. А США, тем временем, уже держат наготове две ударные группировки, чтобы конфликт на этом не закончился, а перерос в масштабную войну на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил бывший военный разведчик, военный и политический эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они в состоянии снести Сектор Газа в рамках того, что Нетаньяху видит в этом религиозную священную войну ветхозаветного класса. Да, снесут. Выпустят боевые отравляющие вещества в подземелья, которые очень хорошо видны с самолёта дальнего радиолокационного обнаружения. Страна технически очень мощная и много чего умеющая, помимо ядерного оружия. Если включится Хезболла, что тогда? Это уже будет деление на два фронта. А если следующим вступит, допустим, Алжир, который пока что ещё не вступил, но был запущен фейк, что якобы парламент Алжира благословил объявление войны Израилю. И уж совсем дико выглядит позиция Турции, которая имеет прямое отношение к разрастанию конфликта на территорию Европы. Я был в шоке, когда услышал, что Эрдоган заявил о том, что Израиль не государство, а, по его словам, группировка, образование. И далее последовали все соответствующие слова, а полуторамиллионная толпа на улицах трясла флагами и кричала «да-да-да!», – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что турки имеют свой взгляд на события в виду того, что это для них Палестина – часть Османской империи, и вроде бы как независимые, но исторически им подчинённые территории. Существуют карты, где даже Якутия заштрихована в зелёный цвет, потому что якуты считаются тюрками.

«И это народ ликовал, турецкий народ, вот это уже страшно. Потому что – это даже не Йемен, хотя Йемен я бы не стал списывать со счетов ввиду того, что йемениты считаются сильными бойцами. Оружия у них на одного человека безумное количество, просто это где-то проходит за рамками сознания средневзвешенного россиянина. Но йемениты воюют очень хорошо. И теперь они ударили по Эйлату. А если дальше будут наземные операции, то ситуация на грани срыва, к чему её активно подталкивают американцы», – пояснил Артамонов.

С этой целью в Средиземное море уже прибыли два авианосца – «Дуайт Эйзенхауэр» и «Джеральд Р. Форд».

«Что, евреи об этом просили? Израильтянам был необходим тяжёлый авианосец, чтобы бить по Сектору Газа? Наверное, нет. Две авиационных ударных группировки стоят в непосредственной близости от Израиля, Сирии и Ливана. Не просто стоят, а наносят удары по территории Сирии, якобы для того, чтобы обеспечить безопасность собственного контингента в Дейр-эз-Зоре. Я только сейчас поднял информацию о том, что на Ближнем Востоке, уже оккупированном американцами, 45 тысяч солдат США. Ясно то, что их устраивает, чтобы там не было сильных независимых государств. Просто, люди, которые, допустим, живут в Израиле, привыкли к тому, что они пользуются дипломатическим иммунитетом, и США за них. Потому что им так рассказывали», – пояснил эксперт.

До недавнего времени европейцам тоже так рассказывали, но сейчас уже многие европейцы поняли, что США отнюдь не за них, а немцы так в принципе никогда и не считали.

«Совсем недавно, простите, и наши дети радостно чирикали в рамках «Том и Джерри», Голливуда и прочих «гарри поттеров» о благах американской цивилизации. И казалось, что это всё наше, что мы вроде бы все как бы и дружим, хотим одного и того же. И многим так оказалось. Поэтому эта дымовая завеса, которая создавалась, она сейчас отлетела в сторону. И все увидели простую истину – США ни за кого – ни за Израиль, ни за Европу. Это просто их база, месторасположение их баз, они против всех, они исключительно за самих себя, и в этом как раз их мировой порядок, который в корне отличается от нашего. А когда на одной планете сталкиваются два мировых порядка, две концепции мирового порядка – наступает планетарная война. И ничего другого здесь не попишешь», – указал Артамонов.

В результате этой планетарной войны центром англосаксонской цивилизации уже будет не Старый свет, а Тихий океан.

«И на мой взгляд, концепция и прорисовка целей и создания НАТО, создания военного блока АУКУС на просторах Тихого океана, и общая концепция англосферы, которую утвердил Борис Джонсон, назвав её «Индо-Пасифик» – это возрождение старой идеи, которая доказывает, что англосаксы выживут при любом раскладе. Их центр будет в Тихом океане, а так как в результате всегда договариваются победители, я думаю, в дальнейшем нам тоже придётся с ними иметь отношения. Мы не сумеем их победить до конца, это для тех горячих голов, которые собираются дойти до Вашингтона. У них по своей концепции замысел нового государственного образования из Австралии, Новой Зеландии, всех азиатских «индонезий» и прочих «южных корей» и Филиппин. Естественно, туда войдет Канада. И именно там они решили сидеть и попытаться править миром. Миром они править не будут. Но я предвижу, прогнозирую, что, конечно, мы победим. Но в результате, думаю, что Евразия останется за нами, а вот этот «морской змей» уползёт в своё логово в Тихий океан и там будет находиться», – заключил военный обозреватель.