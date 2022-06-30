Англосаксы поднимают ставки: Россию хотят уничтожить вместе с Европой

30.06.2022  20:21 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Коллективный Запад совместно с США хотят путем больших жертв на Украине посеять вечную вражду между ветвями единого славянского мира.

Об этом в эфире YouTube-канала «День ТВ» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Коллективный Запад совместно с США хотят путем больших жертв на Украине посеять вечную вражду...

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«На саммите НАТО было принято однозначное решение, что Украина должна воевать до победного конца. Это говорит о том, что объединенный Запад, где ядром, осью, является Лондон и Вашингтон, преследуют двоякую цель, тем самым. Максимально экономически измотать Россию с одной стороны, с другой стороны – создать максимально социальные проблемы внутри страны, которые всегда возникают в случае возникновения конфликта.

Третье, ориентируясь на большие жертвы украинцев посеять максимальную вражду между украинским и русским народом, между двумя ветвями единого славянского мира», – заявил Сивков.

Он также отметил, что Европа готова вести экономическую войну против России до своего последнего работающего предприятия.

«Лидеры старой Европы ведущих стран, проголосовав за продолжение войны на Украине, фактически согласились с тем, что экономическая война против России будет вестись, говоря иносказательным языком, до самого последнего дееспособного предприятия Европы. То есть – они готовы жертвовать экономикой Европы вплоть до полного ее разгрома совместно с экономикой России. Они – это англосаксы. И Европа, по сути дела, на это согласилась», – добавил военный эксперт.

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