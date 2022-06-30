Англосаксы поднимают ставки: Россию хотят уничтожить вместе с Европой

Коллективный Запад совместно с США хотят путем больших жертв на Украине посеять вечную вражду между ветвями единого славянского мира.

Об этом в эфире YouTube-канала «День ТВ» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На саммите НАТО было принято однозначное решение, что Украина должна воевать до победного конца. Это говорит о том, что объединенный Запад, где ядром, осью, является Лондон и Вашингтон, преследуют двоякую цель, тем самым. Максимально экономически измотать Россию с одной стороны, с другой стороны – создать максимально социальные проблемы внутри страны, которые всегда возникают в случае возникновения конфликта.

Третье, ориентируясь на большие жертвы украинцев посеять максимальную вражду между украинским и русским народом, между двумя ветвями единого славянского мира», – заявил Сивков.