Англосаксы пытаются посеять недоверие между Россией, Китаем и Сербией

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Покупка Белградом систем ПВО FK-3 у Пекина якобы знаменует собой изменение дипломатической и оборонной политики президента Сербии Александра Вучича.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит Вук Вуксанович , старший научный сотрудник Белградского центра политики безопасности и сотрудник LSE IDEAS, аналитического центра по внешней политике Лондонской школы экономики и политических наук в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.

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Он обращает внимание, что 9 апреля шесть китайских военно-транспортных самолетов доставили в Белград ЗРК FK-3 в рамках заключенной еще в 2019-м сделки.

«Эта закупка является первой известной закупкой в ​​Европе системы FK-3. Точно так же в 2020 году китайская поставка беспилотников CH-92A в Сербию стала его первым экспортом военной авиационной техники в Европу», – отмечается в статье. «FK-3 представляет собой новую волну китайских ракетных технологий, и тот факт, что Сербия решила перейти на китайскую систему вместо российской, о чем-то говорит», – считает автор.

По его словам, «продолжающаяся война на Украине уже вынуждает Сербию отказаться от некоторых своих связей с Россией» и подтолкнуть Белград «к еще большему использованию китайской военной техники».

«Хотя сербско-российские связи обычно описываются как союз славянских и православных народов, это оппортунистическое партнерство , которое гораздо больше зависит от потребности в геополитических рычагах, чем от исторической близости. Хотя остается неясным, присоединится ли Вучич к санкциям ЕС против России, чтобы не рассердить симпатизирующих России избирателей, его инстинкт самосохранения определенно подсказывает ему, что ему нужно держаться в тени в отношении России, что делает Китай еще более ценным», – пишет эксперт.

При этом он недвусмысленно дает понять, что Белграду следует определяться в пользу Запада.

«Сербские лидеры могли бы выждать время, сказав Западу: «Мы постепенно дистанцируемся от России, так что дайте нам передышку в отношении Китая». Это гамбит, который может окупиться в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной, поскольку китайско-американское соперничество в конечном итоге дойдет до Сербии, и последствия войны на Украине будут выглядеть как пикник для Белграда», – резюмирует Вуксанович.