Англосаксы раскачивают тему «геноцида черкесов», планируя взорвать Северный Кавказ

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США, Великобритания, Грузия и Турция поочерёдно или все вместе используют «черкесский вопрос» в попытках дестабилизировать российский Северный Кавказ и настроить кавказские и тюркские этносы на всём постсоветском пространстве против Москвы.

Россию пытаются вновь выставить в качестве «тюрьмы народов», подтолкнув местную молодёжь к вступлению в националистические и религиозные объединения, а затем и к протестным сепаратистским действиям.

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Под этим «черкесским вопросом» подразумевают развитие адыгского или черкесского националистического движения, которое выдвигает требование признать военные действия Российской империи во время Кавказской войны 19 века геноцидом в отношении их предков.

Таким образом зарубежные заказчики хотят пересмотреть итоги тогдашней военной кампании, произвести передел территорий в пользу «независимых республик», а затем той же Грузии и Турции в рамках возрождающейся при участии Лондона Османской империи, а в итоге вообще выдавить Россию из Северного Кавказа.

Возвращение к теме «черкесского геноцида» не случайно произошло как раз в период развала СССР в октябре 1989 года, когда в Анкаре состоялся фестиваль «Неделя Северокавказской культуры», проведенный кавказским сообществом Турции. Там как раз были подняты темы истории черкесов, их языка и возвращения репатриантов на родину с целью «восстановления справедливости». В период роста общих сепаратистских настроений в регионе и были заложены первые зёрна этого движения.

Тогда пантюркисты и панисламисты при участии турецких спецслужб постарались оседлать данное направление, оказав всяческую поддержку данному «освободительному движению» на Северном Кавказе. После двух чеченских войн «черкесский вопрос» на какое-то время ушёл на задний план, пока его на сцену снова не вытащил Михо Саакашвили и его заокеанские кураторы в 2010 году.

Заинтересованность Тбилиси в этом была прямая после поражения в августовской авантюре 2008 года и стала результатом консультаций с американскими и британскими экспертами, предложившими начать широкую кампанию по разложению и дестабилизации северокавказских регионов РФ через педалирование вопроса «геноцида черкесов».

Механизм простой и уже проверенный и обкатанный с «голодомором» на Украине и в Казахстане, но очень действенный на уровне пропаганды и идеологии для воздействия на умы молодежи многочисленных этносов в регионе.

Таким образом в марте 2010-го в Грузии прошла первая конференция «Сокрытые нации, продолжающиеся преступления: черкесы и народы Северного Кавказа между прошлым и будущим». Собравшиеся делегаты черкесских объединений обратились к тогдашним властям в Тбилиси с просьбой признать «геноцид черкесов, совершенный Российской империей в XIX веке». В этом же году состоялся аналогичный форум с похожим названием, где была попытка уже научного объяснения тех исторических событий в нужном ключе.

А результатом информационно-политической кампании стало голосование грузинских парламентариев в мае 2011 года за резолюцию «О признании геноцида черкесов, осуществленного Российской империей».

Примечательно, что её приняли на годовщину Кавказской войны и специально на русском языке, хотя на тот момент по указу Саакашвили вся государственная документация в республике была только на грузинском и английском языках. То есть её сознательно принимали специально для распространения среди народов Северного Кавказа.

Интересно, что была попытка подхватить этот провокационный импульс и в самой Карачаево-Черкессии в декабре 2010 года, где был создан Совет черкесских общественных объединений, объединивший 18 организаций и движений. И в резолюции учредительной конференции также вдруг появился пункт о необходимости признания российским правительством «геноцида черкесов» Российской империей в ХIХ веке.

По сути на тот момент – это был инструмент воздействия на Москву в преддверие Сочинской Олимпиады 2014 года, с целью её срыва и возбуждения черкесов, адыгов и балкарцев. Но тогда все эти выступления, несмотря на отдельные факты межнациональных стычек, удалось купировать и не допустить появления массового протестного движения через работу с местными национальными меньшинствами в культурной, социальной и молодёжных сферах.

Но этого экстремистам показалось мало, так как адепты черкесского националистического движения, состоящего на довольствии западных спецслужб, продолжают муссировать требование создания отдельной от карачаевцев «Черкесской республики» и возвращения на родину потомков мухаджиров, бежавших в ХIХ веке на территорию османов.

При этом они выступают за предоставление им соответствующего статуса, особых льгот и выдачи плодородных земель за счет других народов региона, которые якобы «оккупировали их исконные территории».

Сейчас мы воочию наблюдаем уже новый виток антироссийской информационно-политической борьбы, начавшийся сразу после объявления СВО на Украине. Так, в Англии было анонсировано издание в ближайшее время 30-томной антологии «Европа и Черкесия 1760-1870», псевдоисторического сборника, призванного доказать факт «геноцида» со стороны Российской империи.

Интересно, что помогают финансово выйти этой работе в свет беглые братья-банкиры Ананьевы, ставшие вдруг в Туманном Альбионе «оппозиционерами», а также само британское правительство.

Уже в сентябре в Польше состоялась «Варшавская конференция», где обсуждались «проблемы черкесского народа в России» и на которой оказались различные русофобские деятели и псевдоисторики из ЕС, Америки, арабских стран и бывших советских республик. Но главным лицом мероприятия стал Ибрагим Яганов, результатом работы которого стало объявление о создании движения «Свободная Черкессия».

Другой фигурой «освободительного движения», которое сейчас усердно лепят зарубежные хозяева, стал выходец из Адыгеи Мартин Кочесоков. Он уже с территории Турции несколько лет ведёт активную организационную и информационную работу по консолидации различных эмигрантских групп в одно объединение, способное развить сеть ячеек уже на самом Северном Кавказе.

Представители местной диаспоры в РФ из числа активистов Международной Черкесской Ассоциации следующим образом отреагировали на появление «Свободной Черкессии»:

«Находясь вдалеке от Родины, в Варшаве, ставшей центром оголтелой русофобии, продавшие свою совесть и национальную гордость отщепенцы объявили об учреждении движения «Свободная Черкесия», попытались дать новый политизированный импульс теме «геноцида черкесов». «Патриотам» и их сторонникам пора понять, что их лживые призывы не способны настроить друг против друга адыгские-черкесские организации», — подчеркивается в заявлении.

Помимо Великобритании, начавшей новый акт «Большой Игры» в Закавказье и Средней Азии по выталкиванию России, видны и уши неоосманских реваншистов из числа высокопоставленных деятелей и офицеров спецслужб, которые рассматривают «черкесский вопрос» в качестве особого инструмента по проведению культурной и политической экспансии в регионе с целью формирования протурецки настроенных групп местных жителей.

Через озвучивание данной проблематики они стараются создать миф о том, что при Османской империи все народы Кавказа жили мирно и в достатке, а теперь лишь необходимо поддержать приход нового «султана».

Пытаются погреть руки на «черкесском вопросе» через возбуждение межнациональной розни и сепаратизма и американцы. Так, за всеми мероприятиями в Грузии стоял Джеймстаунский фонд, который тесно связан с АНБ и ЦРУ и специализируется на подготовке и осуществлении идеологических диверсий и проведении активной психологической войны против потенциальных противников.

А рупорами этого националистического движения стали радиостанция «Радио Свобода» и «Голос Америки», не считая сайты правозащитных и многочисленных неправительственных организаций, получающих финансирование из США.

В этих играх Грузии и её элитам отводится лишь роль тарана и учебного полигона, где укрылись многие такие иммигранты и из них готовятся будущие вожди повстанческих выступлений. По сути это плацдарм для проникновения экстремистов на Северный Кавказ, а также удобное место для ведения подрывной агитационной деятельности, причем на русском языке.

Что интересно, признав «геноцид черкесов», грузинские парламентарии даже и не думают обсудить тему признания геноцида армянского народа, что, кстати, было замечено многими в Армении. В связи с этим специально замалчиваются в Тбилиси и исторические факты участия самого грузинского дворянства, служившего царю, в экспедициях по завоеванию Средней Азии, а также в действиях русских войск на Кавказе. За это они не хотят категорически нести никакой исторической ответственности.

Не вспоминают нынешние власти и события, связанные с массовой резнёй грузинского населения в Персии в XVIII веке. Тогда как в самой «демократической» республике постоянно нарушаются права этнических меньшинств – тех же джавахских армян, мегрелов и осетин. При этом очевидно, что часть правящей верхушки до сих пор не оставляет надежд насильно присоединить Абхазию и Южную Осетию.

Поэтому на примере муссирования «геноцида черкесов» мы видим осуществление классической англосаксонской политики по дроблению и разжиганию межнациональных конфликтов, развитию русофобии в целях отторжения от России её территорий и создания из Северного Кавказа зоны постоянной нестабильности и хаоса.

Всё это продолжением борьбы, начатой еще против Советского Союза.

В этой ситуации возможно есть смысл еще больше поддержать абхазов и осетин, и другие свободолюбивые народы, выступающие за свободу и против империализма на территориях, откуда идёт эта кампания.

При этом необходима активная просветительская работа по освещению реальной истории Кавказа, в которой только после прихода России воцарилась стабильность, началось поступательное экономическое и культурное развитие, а целые народы как те же грузины и армяне сохранились физически под защитой Москвы.