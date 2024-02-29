Англосаксы реализуют на Украине план Гитлера

Страны Запада осуществляют на территории Украины план по сокращению славянского населения региона, и порабощению оставшихся.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть две страны, которые могут решить вопрос [войны на Украине]. Причём не либо-либо, а обязательно обе. Это Великобритания и США. Другие решить этот вопрос не могут.

Визит Уильяма Бернса в Киев, и всё остальное, указывает на тяжёлый разлом в видениях США и Британии насчёт того, когда, что и с кем должно быть сделано на территории Украины.

В Болгарии даже говорят, что Украина является полем боя между американскими и британскими интересами насчёт Украины и России. Это не лишено основания», – сказал Пасков.