Англосаксы реализуют на Украине план Гитлера
Страны Запада осуществляют на территории Украины план по сокращению славянского населения региона, и порабощению оставшихся.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Есть две страны, которые могут решить вопрос [войны на Украине]. Причём не либо-либо, а обязательно обе. Это Великобритания и США. Другие решить этот вопрос не могут.
Визит Уильяма Бернса в Киев, и всё остальное, указывает на тяжёлый разлом в видениях США и Британии насчёт того, когда, что и с кем должно быть сделано на территории Украины.
В Болгарии даже говорят, что Украина является полем боя между американскими и британскими интересами насчёт Украины и России. Это не лишено основания», – сказал Пасков.
Он подчеркнул, что США оценивают материальные ресурсы России на сотни триллионов долларов. А материальные ресурсы Украины можно оценить на 70 триллионов британских фунтов.
«То есть, что мешает США и Британии забрать все эти ресурсы, на которые они уже слюни пускают и тарелку приготовили? Им мешает лишнее местное населения, и патриотические активные люди. И лучший способ справиться с ними – стравить их друг с другом.
Другую часть разгоняем с помощью миграции, чтобы сократить, и оставляем, как мечтала и Хиллари Клинтон, как мечтал и Гитлер, оставить 10-15 миллионов, чтобы они доставали их для «правильных» англосаксов», – резюмировал политолог.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.