Англосаксы реализуют на Украине план Гитлера

Вадим Москаленко.  
29.02.2024 08:19
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Дзен, Россия, США, Украина


Страны Запада осуществляют на территории Украины план по сокращению славянского населения региона, и порабощению оставшихся.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада осуществляют на территории Украины план по сокращению славянского населения региона, и порабощению...

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«Есть две страны, которые могут решить вопрос [войны на Украине]. Причём не либо-либо, а обязательно обе. Это Великобритания и США. Другие решить этот вопрос не могут.

Визит Уильяма Бернса в Киев, и всё остальное, указывает на тяжёлый разлом в видениях США и Британии насчёт того, когда, что и с кем должно быть сделано на территории Украины.

В Болгарии даже говорят, что Украина является полем боя между американскими и британскими интересами насчёт Украины и России. Это не лишено основания», – сказал Пасков.

Он подчеркнул, что США оценивают материальные ресурсы России на сотни триллионов долларов. А материальные ресурсы Украины можно оценить на 70 триллионов британских фунтов.

«То есть, что мешает США и Британии забрать все эти ресурсы, на которые они уже слюни пускают и тарелку приготовили? Им мешает лишнее местное населения, и патриотические активные люди. И лучший способ справиться с ними – стравить их друг с другом.

Другую часть разгоняем с помощью миграции, чтобы сократить, и оставляем, как мечтала и Хиллари Клинтон, как мечтал и Гитлер, оставить 10-15 миллионов, чтобы они доставали их для «правильных» англосаксов», – резюмировал политолог.

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