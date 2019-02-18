18.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Антироссийская риторика многих представителей Запада на состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности достигла беспрецедентного уровня агрессивности. Об этом во время прямого включения из кулуаров конференции заявил российский сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, за закрытыми дверьми и в кулисах нам говорят о желании нормализовать отношения с Россией. С другой стороны, как те же самые представители других стран выходят на официальную трибуну и произносят речи на пленарных сессиях Мюнхенской конференции, то это в основном призывы к единству против «российской агрессии», требования наказать Россию и очень далеко идущие и – ни по сути, ни по форме – неприемлемые обвинения в адрес нашей страны.

В этом плане особенно выделялся министр обороны Великобритании Уильямсон, который произнёс исключительно агрессивную речь. На мой взгляд, такие речи произносят накануне объявления войны», – заявил Пушков.

«Этот контраст между закрытыми переговорами и публичной позицией (а ведь Уильямсону организаторы дали выступить в первый день, это была в каком-то смысле программная речь) очень настораживает. На личном уровне нас уверяют в одном, а на официальном мы видим совсем другую картину, что враждебность к России нарастает», – добавил он.

При этом, как отметил политик, все эти воинственные призывы тем сильнее, чем больше разногласий внутри западного альянса, в том числе, по России.

«В этом смысле очень показательна речь вице-президента США Пенса, с которой он вчера выступил. Он был недоволен и европейцами, и членами НАТО. Он был недоволен тем, что Турция закупает ракеты С400 у России, вопреки требованиям США этого не делать. Он был недоволен тем, что Германия по-прежнему придерживается позиций в пользу «Северного потока-2», несмотря на всё давление США. Он также предложил европейцам отказаться от ядерной сделки с Ираном. Как известно, они по-прежнему на стороне этой сделки и поддерживают это соглашение, несмотря на американские санкции.

То есть, вот такая противоречивая картина: воззвания к единству, при том, что совершенно очевидны трещины в западном альянсе, в том числе, на российском направлении. И это хорошо дала понять Ангела Меркель в своём выступлении, которое было не таким в полной мере, какое мы хотели бы слышать, но в котором всё же США дали понять, что Германия далеко не во всём пойдёт за Вашингтоном», – рассказал Алексей Пушков.