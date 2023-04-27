Англосаксы туда уже залезли – Чаплыга обещает Казахстану украинскую судьбу

Владимир Гладков.  
27.04.2023 09:34
  (Мск) , Киев
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англо-саксы, Дзен, Казахстан, Политика, Украина


В Казахстане уже сошлись в противостоянии Россия, Китай и Запад, и в скором будущем эта страна может разделить судьбу Украины.

Об этом св эфире интернет-канала «Apasov» рассказал украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Казахстане уже сошлись в противостоянии Россия, Китай и Запад, и в скором будущем...

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В студии поинтересовались, какое будущее ждёт Казахстан.

«Британия всегда была в Казахстане. На Казахстане уже поставили метку, и его ждёт судьба Украины. В каком виде – лёгком, сильном, симптомно или бессимптомно, это вопрос, но эта судьба его ждёт. Там играет Китай, Россия, Британия, США. В основном Британия, США просто богатые и влиятельные, а Британия водит этой рукой.

Я думаю, что будут давить. И эта война, когда Россия и Китай играют в две руки на одной стороне, а против них в две руки играют США и Британия, точкой приложения будет Казахстан. Это ключевая точка там. И. рано или поздно, это бабахнет, местные элиты это не выпетляют», – сказал Чаплыга.

«Вопрос, в каком виде и когда – я вам не отвечу. Это может быть через год, пять, десять. Но Казахстан находится в таком же положении и с такими же ресурсами, как Украина, только в другом месте. Поэтому, либо Казахстан становится сильной субъектной страной, а это очень сложно, – либо, в том или ином виде, он будет повторять судьбу Украины», – добавил политолог.

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