Англосаксы втягивают Южную Корею и Японию в антикитайский блок

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Активничая на украинском направлении Штаты не забывают и про тихоокеанское, накачивая мускулы своим младшим партнерам по «азиатско-тихоокеанскому НАТО», больше известному как пакт AUKUS.

Reuters сообщает, что Южная Корея провела переговоры о присоединении к части соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией, предполагающего обмен военными технологиями, с возможностью предоставления союзникам своих оборонных, научных и технологических возможностей.

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О переговорах заявил вчера министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, всего через несколько недель после того, как было заявлено о возможности включения в AUKUS Японии.

AUKUS, созданный в 2021 году, является двухэтапным пактом для противодействия растущей мощи Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Хотя первый этап передачи Австралии технологий атомных подводных лодок ограничен основной тройкой участников, они подняли вопрос о возможности присоединения других стран ко второму этапу, или «Pillar 2», направленному на обмен другими военными технологиями.

Южная Корея могла бы внести свой вклад в этот второй этап своим оборонным, научным и технологическим потенциалом, заявил Шин на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел и обороны Австралии и Южной Кореи в Мельбурне.

«Во время встречи мы также обсудили возможность партнерства с AUKUS Pillar 2. Мы поддерживаем деятельность AUKUS Pillar 2 и приветствуем, что члены рассматривают Корею как партнера AUKUS Pillar 2», – цитирует агентство южнокорейского министра.

Южная Корея, имеющая тесные связи с США и ведущей мировой военной промышленностью, уже давно рассматривается Вашингтоном, как потенциальный партнер по второму компоненту наряду с Канадой, Новой Зеландией и Японией, говорится в публикации.

«Корея – страна с впечатляющими технологиями, и у нас есть общие ценности. По мере развития AUKUS Pillar 2 в будущем будут открываться возможности, и мы видим, как это проявляется в отношении Японии также», – заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Меньше месяца назад партнеры по AUKUS объявили, что рассматривают возможность сотрудничества с Японией над конкретными военными проектами и проведут переговоры о ее участии в этом году. Китай, ярый критик пакта, заявил, что расширение AUKUS за счет новых членов дестабилизирует регион.

Расширение пакта сталкивается с препятствиями из-за строгих ограничений США на обмен технологиями, которые, как опасаются Канберра и Лондон, могут затормозить соглашение для всех, если новые участники будут добавлены слишком быстро.

Госдепартамент США во вторник обнародовал план по смягчению этих ограничений и упрощению передачи военного снаряжения и чувствительных технологий в Великобританию и Австралию.