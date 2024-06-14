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Госдепартамент США, правительства Британии и Канады в своём совместном заявлении обвинили Россию в намерении повлиять на результаты президентских выборов и референдума о европейской интеграции в Молдове. Текст этого заявления опубликован на сайте Госдепа state.gov.

Англосаксонские правительства заявили, что разделяют обеспокоенность молдавского президента Майи Санду «по поводу использования Кремлем преступных группировок для финансирования политической деятельности и подрыва демократических институтов Молдовы».

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«Они намерены спровоцировать протесты в Молдове, если пророссийский кандидат не победит. Они стремятся разжечь негативное общественное мнение о западных правительствах и нынешнем руководстве Молдовы, одновременно подрывая доверие общественности к способности Молдовы обеспечить свою безопасность и поддерживать верховенство закона. Россия в настоящее время поддерживает кандидатов на пост президента Молдовы и обостряет социальную напряженность», – кликушествуют авторы заявления.

Англосаксы обвиняют Россию в «использовании дезинформации и пропаганды в Интернете, в эфире и на улицах для достижения своих целей», в «разжигании критики в адрес правительства и политической партии действующего президента Молдовы, чтобы спровоцировать протесты». Часть этих операций, согласно заявлению, будет включать распространение лжи о характере и намерениях действующего президента, а также о предполагаемых нарушениях на выборах. Если вмешательство России в выборы в Молдове окажется безуспешным, есть основания полагать, что Москва будет работать над разжиганием протестов.

«Мы поделились изложенной выше информацией и дополнительными деталями с нашими молдавскими партнерами, чтобы они могли продолжать расследование, препятствовать и срывать планы Кремля», – анонсировали правительства США, Британии и Канады.

Англосаксы заявили о намерении «добиваться привлечения к ответственности тех, кто участвует в этих спонсируемых Кремлем схемах тайного финансирования политической деятельности в Молдове». Они угрожают санкциями и принятием мер против «тех лиц и организаций, которые пытаются дестабилизировать демократические институты Молдовы».

Правительства трех стран обещают «продолжать поддерживать Молдову и молдавский народ, пока они справляются с вмешательством Кремля и последствиями жестокой войны России против Украины». (А если Молдова и молдаване захотят абстрагироваться от украинского конфликта или займут миротворческую позицию – им откажут в доверии?).

«Раскрывая заговор Кремля, мы даем понять Москве, что мы выступаем за свободные и справедливые выборы и не потерпим ее попыток вмешаться и подорвать демократические процессы. Мы призываем Кремль отказаться от этих усилий по подрыву демократии в Молдове и уважать ее суверенитет и правосудие», – заключают авторы заявления.

Возникает закономерный вопрос: если народ Молдовы поддерживает евроинтеграционный курс и демократические реформы Майи Санду, а сторонники Кремля представляют собой жалкую кучку отщепенцев и предателей, которых все призирают, зачем тогда нужны столь громкие сотрясания воздуха? Паника со стороны Госдепа США и его сателлитов свидетельствует о том, что поддержка Санду и её авантюрного курса далеко не столь очевидна, как это пытается представить прозападная пропаганда.