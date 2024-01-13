Ани Лорак пора определяться по поводу дальнейшей работы в России

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Певице с Украины Ани Лорак, в последние годы зарабатывающей за счет концертной деятельности в России (в том числе, благодаря покровительству Филиппа Киркорова), похоже, придётся, наконец, определиться и дать четкий ответ о своем отношении к СВО, не смотря на желание «пройти сквозь капельки» и уклоняться от выражения позиции.

На поведение артистки недавно в своей передаче обратил внимание режиссер Никита Михалков, передает корреспондент «ПолитНавигатора». В начале боевых действий Ани Лорак опубликовала в соцсетях несколько постов в поддержку Украины, однако затем замолчала, очевидно, осознав перспективы лишиться российского рынка. Однако, заметив метания певицы, бандеровцы из Украины объявили Лорак объектом троллинга – ей не могут простить выступления в России. Чтобы очернить певицу, ВСУшники даже клеили на запускавшиеся по России дроны наклейки с благодарностями Ани Лорак за якобы перечисленные деньги на помощь украинской армии. При этом сама артистка в дальнейшем предпочитала избегать выражения четкой позиции относительно СВО.

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В России за Лорак поручился сам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а из администрации главы государства по запросу Михалкова пришел ответ, что Лорак стала жертвой информационной провокации.

«После начала СВО А. Лорак, находясь под эмоциональным информационным воздействием о начале активных боевых действий, в своих социальных сетях разместила несколько постов в поддержку Украины. 30 мая т.г. в социальных сетях активно обсуждалась новость об атаке г. Москвы при помощи украинских дронов, в том числе распространившиеся по Telegram-каналам фотографии сбитого беспилотника, на крыле которого видна наклейка с именем певицы А. Лорак и надписью: «Фонд мести». На самом изображении присутствует «водяной знак» Telegram-канала «SHOT», однако, по заявлению администраторов группы, фотография является фейком и никогда у них не публиковалась, а фото распространяют депутаты Верховной рады Украины. По мнению некоторых экспертов, данная провокация была спланирована Западом, чтобы устроить «травлю» на украинцев, выбравших свое будущее с Россией. В настоящее время Ани Лорак принимает активное участие в благотворительном сборе детям, пострадавшим в период проведения СВО, а также оказывает финансовую помощь ГБУ «Шахтерский детский дом-интернат для инвалидов» в ДНР», – говорилось в ответе Михалкову.

Интересно, что команда его проекта «Бесогон» связалась с директором интерната, которая заявила, что впервые слышит о помощи со стороны Лорак:

«Нет, нам не помогает. По крайней мере, мне это неизвестно».

Член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале потребовала от Лорак определиться и четко озвучить свою позицию:

«Думаю, что Лорак давно пора определиться со своей позицией и высказать ее четко: либо она за Россию, либо против. Кстати, концерты уже планируют посетить участники СВО и задать вопросы».