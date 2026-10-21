«Анкоридж» был необходимым этапом. Дальше – «Ялтинская конференция» – французский эксперт
Встреча лидеров России, Китая и США, которая, вероятно, состоится на полях саммита АТЭС в КНР, может стать новой «Ялтинской конференцией», кардинально изменив миропорядок.
Об этом в эфире видеоблога Omerta заявил французский военно-политический эксперт Режис ле Соммье, передает окрреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ялта» в смысле реорганизации мира – безусловно. Я думаю, что существует большая вероятность того, что саммит такого рода может иметь важное значение в том смысле, что он закрепит, скажем, мировой порядок, который больше не изменится…
Таким образом, «новая Ялта» означает, что мировой порядок определяется этими тремя крупными державами», – сказал он.
«По сути, это то, о чем Трамп говорил уже очень давно. «Дух Анкориджа» полностью соответствовал этому направлению. На этот раз двусторонняя встреча Путина и Трампа, и там, по сути, появится еще один участник – Китай.
И мы ясно видим, что в отношениях с Китаем все похоже движется к соглашению с Соединенными Штатами. В любом случае последний визит Си Цзиньпина показал, что есть понимание того, что нерешенных вопросов осталось не так много, и что мы прошли долгий путь.
Но в любом случае отношения между Россией и Америкой могут наладиться. Все кусочки мозаики на месте. Но состоится ли этот саммит? Понятия не имею. В любом случае мы движемся к реорганизации мира», – заявил ле Соммье.
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