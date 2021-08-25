Анна Кузнецова: «Народная» программа «Единой России» позволяет услышать каждого

25.08.2021 11:22 (Мск), Москва, Александр Барановский

На втором этапе съезда 24 августа делегаты «Единой России» утвердили «народную» программу, с которой партия пойдет на выборы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора, предложения в документ вносились более двух месяцев, а всего было собрано более двух миллионов инициатив и пожеланий.

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«Предложения поступали и в ходе поездок по регионам, личных встреч, приемов граждан. В основу формирования программы заложена задача услышать каждого человека, каждую конкретную семью», – заявила в своем выступлении на съезде Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она уточнила что инициативы, поступившие из субъектов РФ, выделены в отдельный «семейный» блок, и образуют комплекс мер.

«В частности, это закрепление статуса многодетной семьи на законодательном уровне, а также упрощение для семей с детьми младше трех лет погашения ипотеки, в которой были задействованы средства материнского капитала», – сказала детский омбудсмен.

Она также добавила, что работа над поручением президента Владимира Путина – оказание помощи семье в режиме «одного окна», социальной навигации – уже идет. И добавила, что когда этот проект заработает, семье не придется бегать по инстанциям.

Кроме того, было сказано, что в последние годы в стране растет число детей-инвалидов, а потому нужны соответствующие меры.

«Особенно важно работать на опережение, на профилактику. В некоторых регионах работают модели ранней помощи детям. Когда малыш сразу после появления на свет попадает в руки специалистов. В итоге, по данным некоторых экспертов, примерно в 30% случаев удается избежать инвалидности. Нужно включить это в программу. Нужно поддерживать это направление», – считает правозащитница.

Она также призвала укреплять институт и статус семьи в стране.

«Дети вырастут, станут специалистами в разных сферах, но все они создадут семьи. Хочется помочь им. Знания о традиционных семейных ценностях уже вошли в школьную программу. Необходимо и дальше всеми возможными способами повышать статус и престиж семьи и семейной жизни», – заявила резюмировала Кузнецова.