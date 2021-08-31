Анна Кузнецова: Наши дети – достойные наследники героев Великой войны

31.08.2021 14:23 (Мск), Москва, Светлана Савельева

Национальные традиции государства и народа всегда имели глубокий смысл и значение. Именно через традиции из поколения в поколение передаются установки, морально-нравственные ценности, знания и убеждения. Они же являются неотъемлемой частью воспитания детей в любой стране.

Для российского народа одной из таких традиций, несомненно, является сохранение памяти о Великой отечественной войне. Та страшная бойня унесла множество жизней наших соотечественников, и затронула, наверное, каждую российскую семью. Мы до сих пор пожинаем горькие плоды той войны. Ее многомиллионные людские потери ощущаются до настоящего времени и все еще продолжают оказывать влияние на процессы воспроизводства населения. И память о Великой войне должно хранить молодое поколение, ведь именно ему принадлежит будущее нашей страны.

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30 августа Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила Ростовскую область с рабочим визитом.

Сразу после прилёта она вместе с главой региона Василием Голубевым приняла участие в мероприятиях, посвящённых 78-ой годовщине освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков, в церемонии захоронения воинов, найденных поисковыми отрядами, и посетила Донской военно-исторический музей, где действует экспозиция о Великой Отечественной войне.

«Важно передавать нашим детям память о героях, чтобы они потом передавали ее своим детям. Очень рада, что в Ростовской области действует патриотический комплекс, где используются современные технологии, которые помогают детям погрузиться в эту атмосферу, чуть-чуть прикоснуться к тем событиям Великой Отечественной войны, тому героизму, патриотизму, мужественности наших предков. Хочется, чтобы наши дети были достойными наследниками героев, этих побед», – подчеркнула Анна Кузнецова.

Омбудсмен также обратила внимание на правильность решения о создании “школ полного дня”, где учащиеся могут оставаться после уроков.

Она заявила:

«Образование интересно и становится лучше не от того, что оно дольше и ребенок больше времени проводит в школе, а от того, что оно наполнено смыслом и содержанием. Важно, что ребенок сможет сделать все уроки, выучить все вместе с классом, подготовить какой-то проект. Это отличное решение, нужное и полезное, хочется, чтобы оно наполнялось глубоким содержанием. Для этого нужно создавать условия и для педагогов. Важно как можно меньше нагружать их отчетами, формальностями и написанием графиков, чтоб они как можно больше времени могли посвятить нашим детям».

На встрече с губернатором области обсуждались и другие вопросы в сфере детства. Анна Кузнецова отметила, что в регионе за последние 3 года наблюдается тенденция увеличения количества организаций, направленных на подготовку паралимпийского резерва, растет и численность детей, занимающихся в этих учреждениях.

Детский омбудсмен предложила привлекать к мониторингу состояния спортивной инфраструктуры в Ростовской области общественные организации. «Если объединить усилия с общественниками, можно посмотреть объекты инфраструктуры на предмет их качества, доступности, чтобы создавать более благоприятные условия», – заявила Уполномоченный.

Когда речь зашла о доступности социальных объектов, она пояснила, что наравне с региональными решениями необходимы и федеральные меры. Так, одним из предложений, внесенных в народную программу партии «Единая Россия», является введение обязательных стандартов новых жилых кварталов с включением в них спортивных площадок, школ, детских садов, скверов и других объектов.

Анна Кузнецова также посетила таганрожскую параолимпийскую адаптивную спортивную школу № 27. На территории школы прошла встреча детского омбудсмена с руководителями общественных организаций Таганрога. Участники обсудили государственную поддержку НКО в сфере реализации социальных проектов.

Присутствовавший на встрече параспортсмен и общественник Сергей Бурлаков рассказал о насущных проблемах людей с ОВЗ, которые не могут получить причитающиеся по праву инвалидные коляски и ежедневно сталкиваются с бюрократическими проволочками и равнодушием людей. «Это не иностранцы, не инопланетяне, – заметил он, – а наши соотечественники, которые не могут получить то, что им положено».

Сергей обратился к омбудсмену с просьбой включить Ростовскую область в число пилотных регионов проекта «Социальный навигатор»: «Проект приближает социальную помощь к человеку, чтобы ему не приходилось преодолевать бюрократические барьеры и способствует профилактике семейного неблагополучия. Хотелось бы обратиться с просьбой – включить Ростовскую область в число пилотных регионов, где этот проект будет разворачиваться в первую очередь».

«Учитывая тот потенциал, который сформировался в регионе, и открытость ко всему новому, что входит в нашу жизнь, думаю, при поддержке донских властей эта инициатива будет реализована», – заверила Анна Кузнецова.

Уполномоченный также встретилась депутатами Законодательного собрания Ростовской области, где подтвердила намерение запустить в области «Социальный навигатор». На встрече со своими предложениями и инициативами выступили кандидаты в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Антон Гетта, Екатерина Стенякина и многие другие.

Несмотря на определенные трудности, в последние годы на проблемы наименее социально защищенных групп стали обращать больше внимания. Это уже приносит свои плоды и хочется верить, что все эти инициативы – лишь начало пути, который приведет нас к обществу равных возможностей для всех категорий населения.