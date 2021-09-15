Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
15.09.2021 17:51 (Мск), Москва, Александр Барановский
 
Дзен, Политика, Россия, СНГ
Просмотров:

Анна Кузнецова: Сотрудничество стран СНГ – залог счастья наших детей

14 сентября состоялось совещание уполномоченных по правам ребенка стран СНГ. Встреча была инициирована российской...

14 сентября состоялось совещание уполномоченных по правам ребенка стран СНГ. Встреча была инициирована российской стороной с целью проработки важных вопросов совместной деятельности в сфере защиты детства. В совещании приняли участие детские омбудсмены и представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Белоруссии и Армении.

В ходе своего выступления Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила важность взаимодействия стран – участниц СНГ по детской проблематике и предложила создать Совет по вопросам защиты детства и определить режим встреч.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Подчеркнув, что такое решение назрело уже давно, она заострила внимание на необходимости более тесного взаимовыгодного сотрудничества. Новый формат кооперации должен повысить эффективность и облегчить работу по детской проблематике в части межгосударственного взаимодействия, а также поспособствовать обмену лучшими практиками в этой сфере.

«У нас уже есть прекрасный опыт совместной работы, мы наработали хорошие практики взаимодействия по вопросам защиты детей, обменивались информацией, последние годы выстраивали и укрепляли наши связи. Поэтому считаю, что необходимость сегодняшней встречи подтверждается долгой практикой нашего взаимодействия и сотрудничества», – сказала уполномоченный.

Анна Кузнецова акцентировала внимание на важности взаимодействия в рамках программ по возвращению несовершеннолетних из зон боевых действий, их социализации, реабилитации и интеграции в общество. Она отметила, что реализацией этой важной задачи занимаются сегодня многие государства и новый формат взаимодействия стран СНГ позволит лучше скоординировать усилия.

По словам представителей стран СНГ, российский опыт в этом направлении вызывает особый интерес. Так, за последние несколько лет из зон конфликтов на Ближнем Востоке было вывезено более 300 российских детей. Анна Кузнецова всегда лично посещала районы боевых действий и контролировала их эвакуацию.

«Сегодня мы делаем шаг не только в поддержке тех программ, которые реализуются на территориях наших государств. Но и в развитии институтов уполномоченных по правам ребенка и иных правозащитных механизмов, защиты детства, семьи, традиционных ценностей. Объединение усилий по этим вопросам, без сомнения, даст очень важный и бесценный результат. И это не документы, не новые программы. Это – счастье наших детей», – подчеркнула детский омбудсмен.

Она также предложила привлекать экспертов в области защиты прав ребенка к участию в последующих совещаниях, что помогло бы нахождению оптимальных решений в интересах детей стран Содружества. По ее словам, такое взаимодействие было бы возможно в рамках мониторингов, семинаров, конференций и иных форм сотрудничества.

Представители государств-участниц мероприятия поддержали все предложения, озвученные российским омбудсменом и поделились опытом защиты прав детей в своих странах.

«Желание омбудсменов объединиться доказало, что тема защиты детей не имеет границ и независима от национальных особенностей, культуры и нормативной базы. Наши страны говорят на одном языке, когда речь идет о защите детей», – заявила Анна Кузнецова по итогам конференции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть