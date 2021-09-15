Анна Кузнецова: Сотрудничество стран СНГ – залог счастья наших детей

15.09.2021 17:51 (Мск), Москва, Александр Барановский

14 сентября состоялось совещание уполномоченных по правам ребенка стран СНГ. Встреча была инициирована российской стороной с целью проработки важных вопросов совместной деятельности в сфере защиты детства. В совещании приняли участие детские омбудсмены и представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Белоруссии и Армении.

В ходе своего выступления Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила важность взаимодействия стран – участниц СНГ по детской проблематике и предложила создать Совет по вопросам защиты детства и определить режим встреч.

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Подчеркнув, что такое решение назрело уже давно, она заострила внимание на необходимости более тесного взаимовыгодного сотрудничества. Новый формат кооперации должен повысить эффективность и облегчить работу по детской проблематике в части межгосударственного взаимодействия, а также поспособствовать обмену лучшими практиками в этой сфере.

«У нас уже есть прекрасный опыт совместной работы, мы наработали хорошие практики взаимодействия по вопросам защиты детей, обменивались информацией, последние годы выстраивали и укрепляли наши связи. Поэтому считаю, что необходимость сегодняшней встречи подтверждается долгой практикой нашего взаимодействия и сотрудничества», – сказала уполномоченный.

Анна Кузнецова акцентировала внимание на важности взаимодействия в рамках программ по возвращению несовершеннолетних из зон боевых действий, их социализации, реабилитации и интеграции в общество. Она отметила, что реализацией этой важной задачи занимаются сегодня многие государства и новый формат взаимодействия стран СНГ позволит лучше скоординировать усилия.

По словам представителей стран СНГ, российский опыт в этом направлении вызывает особый интерес. Так, за последние несколько лет из зон конфликтов на Ближнем Востоке было вывезено более 300 российских детей. Анна Кузнецова всегда лично посещала районы боевых действий и контролировала их эвакуацию.

«Сегодня мы делаем шаг не только в поддержке тех программ, которые реализуются на территориях наших государств. Но и в развитии институтов уполномоченных по правам ребенка и иных правозащитных механизмов, защиты детства, семьи, традиционных ценностей. Объединение усилий по этим вопросам, без сомнения, даст очень важный и бесценный результат. И это не документы, не новые программы. Это – счастье наших детей», – подчеркнула детский омбудсмен.

Она также предложила привлекать экспертов в области защиты прав ребенка к участию в последующих совещаниях, что помогло бы нахождению оптимальных решений в интересах детей стран Содружества. По ее словам, такое взаимодействие было бы возможно в рамках мониторингов, семинаров, конференций и иных форм сотрудничества.

Представители государств-участниц мероприятия поддержали все предложения, озвученные российским омбудсменом и поделились опытом защиты прав детей в своих странах.

«Желание омбудсменов объединиться доказало, что тема защиты детей не имеет границ и независима от национальных особенностей, культуры и нормативной базы. Наши страны говорят на одном языке, когда речь идет о защите детей», – заявила Анна Кузнецова по итогам конференции.