Аномалий нет. Жалобы Беглова на «очень снежную» зиму опровергают факты

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Администрация Санкт-Петербурга использует тезис о погодных аномалиях в попытках объяснить неудовлетворительную уборку снега в городе. Однако если бы чиновники изучили показания климатических норм для города на Неве, обеспечить чистоту не составило бы труда.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе уборки снега в городе, отметив, что снегоплавильным пунктам пришлось утилизировать 3.38 млн кубометров снега.

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«Зима очень снежная. Вынуждены были задействовать дополнительные площадки для складирования снега. Его вывоз и утилизация синхронизированы с уборкой улиц», – заявил Беглов.

Жалобы на «очень снежную» зиму не объясняют, почему коммунальные службы города под руководством профильных комитетов Смольного оказались не способны обеспечить очистку города от осадков. Декабрь 2021 года действительно пополнил списки погодных аномалий, но не из-за снега, а холодной погоды. Средняя температура воздуха составила -7,5 градусов, что на 5 градусов ниже нормативов. Самым холодным днем стало 26 декабря, когда температура опустилась до -23,1 градуса. Последний месяц 2021 года попал в пятерку самых морозных в XXI веке, однако количество осадков, выпавших в декабре, составило 52 мм, что находится в рамках климатической нормы.

Число осадков в январе 2022 года превысило месячную норму на 25%, однако в истории Санкт-Петербурга случалось и превышение средних показателей более чем в два раза. К примеру, 217% от существующей нормы осадков выпало в январе 2011 года.

Стоит также учесть, что средние показатели для января на 10% меньше, чем для декабря, и составляют 46 мм осадков. Таким образом, в случае готовности Петербурга к зиме коммунальные службы справились бы с уборкой январских заносов.

Напомним, осенью в Смольном заявляли, что подготовили город к холодам, несмотря на недостаток техники в арсенале города. Позже в Петербурге обнаружилась нехватка работников ручного труда и специалистов, умеющих управлять снегоуборочной техникой. Причиной дефицита кадров называют низкие зарплаты при наличии более привлекательных альтернатив.