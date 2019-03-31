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31.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Донбасс, Политика, Украина
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Аномальная явка на Донбассе свидетельствует о фальсификациях – политолог

Необычайно высокая явка, зафиксированная в Донецкой и Луганской областях объясняется фальсификациями.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

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Согласно данным, опубликованным Страна.юа, на 15-00 явка в Донецкой области составила 43,8% против 10,8% в 2014 году (прирост 33,1%). Явка в Луганской области составила 43,3% против 16,9% в 2014 году (прирост 26,4%). В остальных регионах прирост явки не превышает 15%.

«Конечно, такой аномально высокий прирост явки по сравнению с 2014 годом именно там, где нет нормального контроля за ходом голосования свидетельствует о том, что власть пытается осуществлять фальсификацию выборов. Безусловно, что фальсификация эта ведется в пользу Порошенко, поскольку только он располагает рычагами влияния не территории, прилегающей к линии соприкосновения, к зоне боевых действий. Скорее всего, какой-то процент он за счет этого «натянет» дополнительно», – сказал Евгений Филиндаш.

Он также отметил, что титушки, появившиеся у ЦИК, могут перейти к акциям протеста после публикации предварительных результатов голосования.

«Я думаю, что титушки у ЦИК дожидаются предварительных итогов выборов. Если эти предварительные итоги не будут устраивать тех, кто титушек туда направил, то возможно начало акций протестов у ЦИК», – сказал он.

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