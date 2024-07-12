Аномальная жара в Крыму продлится еще минимум 10 дней

Любовь Смирнова.  
12.07.2024 11:46
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 316
 
Дзен, Общество, Россия


Аномальная жара в Крыму продлится еще минимум 10 дней, после чего полуостров может накрыть мощный грозовой циклон.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аномальная жара в Крыму продлится еще минимум 10 дней, после чего полуостров может накрыть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Уже сейчас наблюдаем климатические экстремумы. 8-9 июля были побиты температурные рекорды: в Симферополе температура воздуха поднялась до 38,4°, а самая высокая температура была в Раздольном – 39°. Это степные северные районы Крыма.

По нашим расчётам в ближайшие 10 дней коренного изменения в синоптической ситуации не будет. То есть температурный фон будет оставаться высоким. Но, в зависимости от развития облачности, на 2-3° максимальная температура может колебаться», – отметила метеоролог.

До установленного порога опасной температуры воздуха остался всего 1°. При +40° гидрометцентр выдает штормовое предупреждение, и в не кондиционируемых помещениях становится опасно находиться. Но в любом случае, жара не вечна, и ее обязательно сменит грозовой фронт.

«Безусловно, после таких аномальных жарких восточных масс придёт активный контрастный холодный раздел, который принесёт нам очень много бед: грозы, град и прочее. Но пока таких изменений в погоде не предвидится, грозы локальные идут, небольшие дожди. Но это никоим образом ситуацию не меняет», – заключила Любецкая.

Жаркая сухая погода повысила класс пожароопасности на полуострове. Почти 10 часов сегодня тушили пожар в лесном массиве около Судака. Огонь распространился на 15 га, в тушении задействовали 70 единиц техники, 255 человек и 2 вертолёта Ми-8 для сброса воды. К 17 часам пожар удалось потушить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть