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Аномальная жара в Крыму продлится еще минимум 10 дней, после чего полуостров может накрыть мощный грозовой циклон.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже сейчас наблюдаем климатические экстремумы. 8-9 июля были побиты температурные рекорды: в Симферополе температура воздуха поднялась до 38,4°, а самая высокая температура была в Раздольном – 39°. Это степные северные районы Крыма. По нашим расчётам в ближайшие 10 дней коренного изменения в синоптической ситуации не будет. То есть температурный фон будет оставаться высоким. Но, в зависимости от развития облачности, на 2-3° максимальная температура может колебаться», – отметила метеоролог.

До установленного порога опасной температуры воздуха остался всего 1°. При +40° гидрометцентр выдает штормовое предупреждение, и в не кондиционируемых помещениях становится опасно находиться. Но в любом случае, жара не вечна, и ее обязательно сменит грозовой фронт.

«Безусловно, после таких аномальных жарких восточных масс придёт активный контрастный холодный раздел, который принесёт нам очень много бед: грозы, град и прочее. Но пока таких изменений в погоде не предвидится, грозы локальные идут, небольшие дожди. Но это никоим образом ситуацию не меняет», – заключила Любецкая.

Жаркая сухая погода повысила класс пожароопасности на полуострове. Почти 10 часов сегодня тушили пожар в лесном массиве около Судака. Огонь распространился на 15 га, в тушении задействовали 70 единиц техники, 255 человек и 2 вертолёта Ми-8 для сброса воды. К 17 часам пожар удалось потушить.