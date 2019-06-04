Анонс фантастической книжки порвал пуканы украинских силовиков

04.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Появление в Сети видеоролика с инфографикой, показывающей, как Румыния берет контроль над южными регионами Украины, а Одесса отходит России, не на шутку испугало украинских силовиков.

Об этом пишет «Комсомольская правда», указывая, что главный военный прокурор Анатолий Матиос пообещал инициировать досудебное расследование «о подготовке неустановленными лицами совершения особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».

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Кроме того, Матиос решил обсудить угрозу с руководством Минобороны, Генштаба, СБУ, МИД и разведслужб.

«Иными словами, силовая верхушка государства собирается на полном серьезе обсуждать, насколько опасен для целостности страны видеоанонс фантастической книжки. Чувствуете уровень психиатрии? Это с одной сторон. А с другой, кто бы что ни говорил, Украина скорее искусственное, нежели историческое государственное образование. Состоящее из множества лоскутков, которые грубой нитью сшивали запрещенные ныне на Украине коммунисты, перекраивая европейскую политическую карту», – отмечает издание.

Также подчеркивается, что на подсознательном уровне «украинская власть понимает всю хрупкость суверенитета».

«Тут ведь не только Румыния с претензиями на Буковину. Польша вполне могла бы претендовать на Галичину в составе Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. А Венгрия – на Закарпатье. Затрещит страна по швам – мало не покажется», – резюмирует газета.

Примечательно, что автором испугавшего украинских силовиков видео, как выяснила киевская интернет-газета «Страна», оказался румынский писатель Дан Ионеску.

«Видео часть моей фэнтези-книги, написанной в жанре альтернативной истории. Я долго смеялся, когда узнал, что из ролика раздули всю эту историю с сепаратизмом», – рассказал Ионеску.

Он также добавил, что пытался связаться с Матиосом в Facebook, но тот не ответил на сообщение.