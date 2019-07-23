Анонсирована дата третьего Майдана

23.07.2019, Киев, Максим Карпенко

История Украины повторяется и уже через три года страна доверившая свою судьбу большинством голосов одной партии, будет на Майдане требовать ее разгона.

Об этом в своем блоге пишет киевский журналист Владимир Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2002 году в Верховной Раде было сформировано большинство из членов блока (фактически – правящей партии) «За единую Украину!». Это очень быстро сделало невозможным любую законотворческую работу и вообще парламентскую политическую деятельность, поскольку результат голосования был предопределен. Как следствие – в ноябре 2004 года разразился первый Майдан, вызванный накоплением протестных настроений в обществе. История повторилась в 2010 году, после образования монокоалиции «Партией регионов». Финал был тот же самый, причем – также за три года и также в ноябре. Поэтому подождем до ноября 2022 года», – пишет Бойко.