Анонсированный Бегловым запуск строительства продолжения «зеленой» ветки метро Петербурга так и не случился

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Проходческий щит «Надежда» до сих пор находится в разукомплектованном состоянии. Пока губернатор Петербурга объявляет новые и новые сроки начала прокладки продолжения «зеленой» линии метро, принадлежащее Смольному предприятие объявляет конкурс на разработку техдокументации по этой прокладке.

Принадлежащее Смольному предприятие «Метрострой Северной столицы» в апреле объявил конкурс на разработку технической документации по строительству продолжения Невско-Василеостровской линии метрополитена. Предполагается, что победитель тендера до середины мая представит технические решения по будущей станции «Туристская» (она же «Яхтенная»). При этом губернатор Санкт-Петербурга уже минимум 2 раза объявлял о сроках начала работ по продолжению этой линии.

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В январе, выступая на заседании правительства Санкт-Петербурга, губернатор уверенно заявил о том, что уже в марте «Метрострой Северной столицы» будет прокладывать тоннель до «Планерной». По мнению Беглова это стало возможным потому, что городу после нескольких безуспешных попыток все-таки удалось найти запчасти для разукомплектованного щита «Надежда» немецкого производства. Сложности с его ремонтом возникли из-за санкций.

Правда тогда же журналисты нашли документацию конкурса и выяснили, что поставщик обязался поставить запчасти стоимостью почти полмиллиарда рублей не к марту 2023 года, а до 31 декабря 2023 года. Тем временем принадлежащий городскому правительству «Метрострой Северной столицы» начал активную пиар-кампанию с рассказами о том, что щит уже доставлен на место будущей «Туристской». Дальше рассказов и красивых картинок дело не пошло – работа так и не была начата.

В конце марта, выступая на съезде представителей муниципальных образований губернатор Александр Беглов уже озвучил другие сроки предполагаемого начала работ – «где-то в апреле». Правда, как уже было сказано выше, в апреле «МССС» только объявил конкурс на разработку техдокументации по проекту.

Открытие станций «Туристкая» и «Планерная» ранее было запланировано на 2026 год, эта дата была ранее обозначена на стратегической карте планирования. Правда, как сообщала «Фонтанка», в новой редакции стратегической карты эти станции бесследно пропали.