Анонсировано скорое окончание боевых действий на Украине
Украина сконцентрировала все самые боеспособные армейские подразделения на Донбассе. После их разгрома сдержать продвижение российской армии на Запад будет некому.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Для того, чтобы закончить эту войну нашей победой, есть вариант, что нам придется идти до Львова. Но подозреваю, что последние несколько сотен километров мы будем даже не идти, а просто ехать туда. Все решится гораздо раньше. Все решится на полях сражений на Левобережье и, может быть, отдельные очаги сопротивления в центральной Украине, в частности, около Киева. Всё.
После этого у Украины армии не будет. Останется тероборона, диверсанты. То есть, Львов не станет Артемовском. То есть, если мы идем ко Львову, то у Украины армии уже не будет. Напомню, у Украины только одна армия, это у нас их несколько», – заявил Казаков.
Он отметил, что не видит предпосылок затяжной и кровопролитной войны с бывшей Украиной
«Поэтому я предполагаю, что после зимней кампании, о которой говорят уже все, включая Киев, и Залужный, после сражений зимой, к весне, после зимней заморозки и после очередного этапа оттепели и грязи подсохнет, будет совершенно другой расклад. Не только на полях сражений, но и в Европе, США и в Китае, везде.
Международная обстановка так же, как и внутренняя, с такой скоростью мчится, что я думаю, уже весной к апрелю мы будем жить отчасти в другом мире. Поэтому я не вижу перспектив, что у нас будет долгая кровопролитная война с бывшей Украиной», – подчеркнул политтехнолог.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.