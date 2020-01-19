Анонсировано включение Донбасса в Конституцию России

19.01.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.

Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Козенко на митинге в Симферополе по случаю годовщины Переяславской рады.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Крым сегодня – субъект России, а Донецк и Луганск, я уверен, – особенные субъекты Российской Федерации. Уверен в том, что слова Донецкая и Луганская народная республики будут вписаны в Конституцию Российской Федерации, как полноправные её субъекты», – сказал Козенко.

Он призвал к воссоединению с Россией и жителей других исторических русских земель, отторгнутых украинскими самостийниками.

«Своим примером мы хотим показать всем соотечественникам на Украине, что нужно восстанавливать историческую справедливость… Искренне уверен, что это произойдёт и мы будем вместе едины и будем жить в рамках единого, великого, могучего государства», – сказал Козенко.

«Почти 6 лет назад Крым и Донбасс снова сделали свой выбор: с Россией – навеки!» – подтвердил присутствующий на митинге спикер Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Сенатор Сергей Цеков в свою очередь заявил, что в 1991 году «предатели Родины разрушили нашу единую страну».