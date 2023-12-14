«Антагонистический враг» – экс-советник Кучмы объяснил, почему Зеленский привёз из США «дырку от бублика»

Анатолий Лапин.  
14.12.2023 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Президент Украины Влаидмир Зеленский и его большая делегация, посетившая на днях США в попытке выклянчить продолжение финансирования, привезли домой «дырку от бублика».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Влаидмир Зеленский и его большая делегация, посетившая на днях США в попытке...

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«Если кратко и эпически – это дырка от бублика, вот и все, больше ничего. Или фигура из трех пальцев. То есть, огромная поездка, огромная трата денег народных – это же все с нашего бюджета, повезли кучу народа туда совершенно бестолкового. Это посольство несчастное, некомпетентное, Украины в США, эта посол, которая уже не находит себе места от провала за провалом. Перед этим же (в США) был Ермак, Арахамия, перед этим не пустили Порошенко заграницу, чем еще больше ухудшили…

Очень мощная команда сегодня у Трампа, они измеряют каждый шаг, каждый сантиметр. Естественно, в этой игре Зеленский со своим окружением является открытым врагом – не оппонентом, не противником, а антагонистическим врагом Трампа и Республиканской партии. Но они же не могут его открыто послать, поэтому это происходит интеллигентно, изысканно», – заявил Соскин.

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